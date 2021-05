Seth Rogen met fin à son amitié avec James Franco

KNOLL bureau avec des tiroirs FRANCO ALBINI (Commode chêne teinté noir - Cristal transparent, acier chromé, bois)

Le bureau Albini Knoll combine le verre, l'acier et le bois avec une clarté et un équilibre surprenant. Une démonstration claire de la philosophie rationaliste du design et de l'esthétique minimaliste de Albini. La conception doit son charme à la simplicité des formes et à la célébration du matériau sans ornements superflus. Base : tube en acier carré chromé Plateau : cristal transparent, épaisseur 12 mm Tiroirs : en bois, avec compartiment ouvert dans la partie postérieure et deux tiroirs frontaux. Disponible en chêne tinté ou laqué blanc. Dimensions: L 122 cmP 67 cmH 70 cm