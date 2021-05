Seth Rogen dit qu’il n’a pas l’intention de travailler à nouveau avec James Franco

Rogen a également exprimé ses regrets pour une blague qu’il a faite faisant référence à Franco lors de l’hébergement de SNL en 2014.

Seth Rogen et James Franco ont collaboré à plusieurs films populaires au fil des ans, mais Rogen a maintenant déclaré dans une interview au Sunday Times qu’il ne travaillerait plus avec Franco à la suite des allégations d’inconduite sexuelle contre lui.

L’amitié et le partenariat à l’écran de Rogen et Franco remontent à 1999 lorsqu’ils sont apparus sur Freaks and Geeks ensemble. Ils ont également joué dans des films tels que Pineapple Express, C’est la fin, l’entrevue et L’artiste désastre.

Suite aux allégations portées contre Franco en 2018, Rogen a déclaré qu’il continuerait à travailler avec lui, mais il a maintenant changé d’avis.

Seth Rogen n’a pas l’intention de travailler à nouveau avec James Franco. Photo: Barry King / Getty Images, Michael Kovac / Getty Images pour Moet & Chandon

En avril 2021, l’acteur Charlyne Yi s’est rendu sur Instagram pour dénoncer le comportement «prédateur» et «toxique» qui a eu lieu pendant le tournage de L’artiste désastre. Yi a déclaré qu’ils avaient essayé de démissionner après que les allégations d’inconduite sexuelle contre Franco aient été révélées, mais que les producteurs «ont essayé de me soudoyer avec un rôle d’acteur plus important».

Yi a également distingué Rogen (un producteur du film) et les autres «facilitateurs» qui devaient être tenus pour responsables.

Quand le Sunday Times lui a demandé s’il croyait aux allégations, Rogen a répondu: « Ce que je peux dire, c’est que je méprise les abus et le harcèlement et que je ne couvrirais ni ne cacherais jamais les actions de quelqu’un qui les fait.

Rogen a ensuite exprimé ses regrets pour certains de ses commentaires passés, y compris une blague d’un épisode de 2014 de SNL qui faisait référence à Franco DM-ing une fille de 17 ans, et son commentaire précédent selon lequel il continuerait à travailler avec Franco après les allégations.

«Cependant, je repense à une blague que j’ai faite sur Saturday Night Live en 2014 et je regrette beaucoup d’avoir fait cette blague. C’était une blague terrible, honnêtement », a-t-il déclaré à la publication.« Et je repense également à cette interview de 2018 où je dis que je continuerais à travailler avec James, et la vérité est que je n’ai pas et je n’ai pas l’intention de le faire. à l’heure actuelle. »

En 2018, cinq femmes se sont manifestées et ont accusé Franco de comportement inapproprié ou d’exploitation sexuelle. Le Los Angeles Times a rapporté que quatre d’entre eux étaient ses élèves dans son école de théâtre maintenant fermée, et un autre a déclaré qu’il était son mentor.

Un règlement a été conclu entre Franco et deux des femmes en février 2021.

