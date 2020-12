Seth Rogen dit que Steve Carrell était mal à l’aise avec la saleté de «  la vierge de 40 ans  »

La performance de Steve Carrell dans La Vierge de 40 ans est sans doute l’un des plus drôles de sa carrière. Avec Seth Rogen et Paul Rudd, les trois travaillent sans relâche pour que Carrell perde enfin sa virginité.

Bien que beaucoup de gens aient trouvé l’humour torride et inapproprié du film hilarant, Carrell lui-même n’était pas si amusé.

Seth Rogen pense que Steve Carrell n’a pas aimé le caractère torride de « The 40-Year-Old Virgin »

Seth Rogen et Steve Carrell | Ryan Miller / Getty Images

Rogen adorait travailler avec Carrell, qui n’était pas aussi grande star à l’époque. Carrell est connu pour être extrêmement drôle, mais il n’était apparemment pas trop amusé par le style d’humour de La Vierge de 40 ans.

«C’était formidable de travailler avec Steve Carrell», a déclaré Rogen à GQ. «J’ai eu le sentiment qu’il était mal à l’aise avec la saleté du film. Et c’est drôle parce que vous regardez sa carrière au-delà de ce film, il n’a jamais fait un autre film comme celui-là sous aucune forme ou forme. Il a vraiment – il a changé de direction. Ce film est une sorte d’anomalie.

Rogen trouvait l’attitude de Carrell drôle, surtout parce qu’elle correspondait à la personnalité de son personnage.

«C’était drôle, parce que cela reflétait en quelque sorte la dynamique du film, où nous étions cette force sale dans la vie de ce gars qui est une sorte de vierge.

Steve Carrell s’est vraiment fait épiler la poitrine dans « The 40-Year-OId Virgin »

La Vigine de 40 ans est rempli de moments hilarants, mais l’une des scènes les plus folles est celle où Carrell se fait épiler la poitrine pour la première fois. Le processus semble extrêmement douloureux et était apparemment une expérience authentique.

«Il y a une scène où Steve Carrell se fait cirer la poitrine et nous l’avons épilé pour de vrai», a admis Rogen. «Et nous devions simplement rester là et le regarder, et c’était plutôt f-ed up. Et il a commencé à saigner.

Seth Rogen a inventé la ligne ‘Kelly Clarkson’ de Steve Carrell

Parce qu’il a été engagé à la fois en tant qu’acteur et producteur, Rogen lui-même a inventé les hilarants one-liners que Carrell n’arrêtait pas de crier alors qu’il se faisait cirer la poitrine.

« Je me souviens que c’était une mission que j’aurais – j’étais coproducteur du film, donc je recevais des missions d’écriture », a déclaré Rogen. «Et je me souviens que l’une de mes tâches était de faire crier des choses pendant qu’il se faisait épiler pour qu’il n’ait pas à y penser.

L’explosion aléatoire de Kelly Clarkson de Carrell a été ajoutée simplement parce que Rogen l’avait vue sur Idole américaine au moment de la production.

«J’étais censé faire une liste sale et une liste propre», a déclaré Rogen. «Je me souviens que j’étais – la liste sale était facile et la liste claire était difficile. Et je me souviens que je ne pouvais penser à rien et Idole américaine était sur et c’était l’année où Kelly Clarkson était et j’ai écrit Kelly Clarkson. Je l’ai écrit juste pour remplir la page pour que Judd ne me crie pas dessus, mais cela s’est transformé en une phrase dont les gens se souviennent encore.

C’était l’idée de Steve Carrell de chanter ‘Age of Aquarius’ après avoir perdu sa virginité

Bien que Rogen ait eu beaucoup de créativité pour les moments amusants du film, Carrell avait également quelques-unes de ses propres idées.

«Je me souviens qu’il y avait eu beaucoup de discussions sur le genre:« Comment montrer la joie qu’il a après avoir perdu sa virginité? », A déclaré Rogen. «Je me souviens que Carrell disait: ‘Je devrais juste chanter’ Age of Aquarius » et nous nous sommes dit ‘Oh, c’est une idée très drôle.’»