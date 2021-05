Seth Rogen devient imberbe dans les nouvelles images de Pam & Tommy

Hulu a une série d’événements limitée à venir intitulée Pam & Tommy, et les premières photos des coulisses ont été officiellement publiées après avoir été partagées pour la première fois par le casting. Les huit épisodes de la mini-série se concentreront sur Pamela Anderson et Tommy Lee, respectivement interprétés par Lily James et Sebastian Stan. Mais peut-être que le plus gros choc est de voir Seth Rogen sans sa barbe emblématique. L’acteur joue et produit la mini-série, jouant le gars qui a volé et vendu la tristement célèbre sex tape Pam et Tommy.

Pamela Anderson est surtout connue pour son travail sur Baywatch et Amélioration de l’habitat dans les années 1990, tandis que Tommy Lee est le batteur de Mötley Crüe. Les deux se sont mariés en 1995, après seulement se connaître pendant 96 heures, puis le vrai drame a commencé; une sex tape de leur lune de miel a été volée et divulguée, ce qui a conduit Anderson à poursuivre le distributeur et à conclure un accord de règlement confidentiel avec l’entreprise.

La série limitée a été annoncée pour la première fois en 2018, James Franco devant diriger et jouer Tommy Lee, bien qu’il ait quitté le projet. Seth Rogen et Evan Goldberg le développent sous leur société de production, Point Grey Pictures, avec Dave Franco, Dylan Sellers de Limelight, Sue Naegle et Megan Ellison d’Annapurna, DV DeVincentis et Robert Siegel, l’écrivain. Le réalisateur est Craig Gillespie, connu pour des films tels que Moi, Tonya et Cruella.

Rogen jouera également Rand Gauthier, l’homme qui a volé la sex tape. Le casting comprend Nick Offerman comme Oncle Miltie, Taylor Schilling comme Erica, Andrew Dice Clay comme Butchie, Spenser Granese comme Steve Fasanella, Mozhan Marnò comme Gail Chwatsky et Pepi Sonuga comme Melanie.

Hulu Pam et Tommy suivra cette relation tristement célèbre, puisque Lee et Anderson se sont mariés entre 1995 et 1998. Pendant ce temps, Lee a agressé Anderson et a été arrêté pour violence conjugale. Pendant ce temps, ils ont également mis au monde deux fils: Brandon Thomas, né le 5 juin 1996, et Dylan Jagger, né le 29 décembre 1997.

Dans le passé, Anderson a été fiancée au mannequin Marcus Schenkenberg et mariée au chanteur Kid Rock de 2006 à 2007, suivi du producteur de films Rick Salomon, qu’elle a épousé en 2007, qui a été annulé l’année suivante, et qu’elle s’est remariée plus tard. divorcé en 2015. En janvier 2020, elle a noué le nœud avec le producteur Jon Peters puis a annoncé qu’ils s’étaient séparés et qu’ils n’étaient en fait jamais légalement mariés. En décembre 2020, elle a épousé son garde du corps, Dan Hayhurst.

Lee a été marié à Elaine Starchuk de 1984 à 1985, ainsi qu’à l’actrice Heather Locklear entre 1986 et 1993. Il a également été fiancé au mannequin Bobbie Brown, à la danseuse Mayte Garcia et à la chanteuse Sofia Toufa. Depuis 2019, il est marié à Brittany Furlan.

Bien que ces deux stars ne soient pas impliquées dans Pam et Tommy, ils en sont conscients depuis un certain temps. Cette prise de conscience s’est probablement accrue avec les photos récentes partagées sur les réseaux sociaux. James a partagé l’une d’elle-même sous le nom d’Anderson, avec une citation du Baywatch actrice en légende: « C’est super d’être blonde. Avec de faibles attentes, il est très facile de surprendre les gens. » L’image de Stan de lui-même en tant que Lee comprenait également une citation du musicien: « Nous n’arrêtons pas de jouer parce que nous vieillissons, nous vieillissons parce que nous arrêtons de jouer. » L’un d’eux a également été partagé, les montrant tous les deux dans leurs rôles respectifs.

