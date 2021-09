Seth Rogen critique le manque de protocoles contre le Covid aux Emmys

Nous sommes un an et demi après que l’apparition du Covid-19 a mis l’industrie mondiale du divertissement en échec, alors pendant tout ce temps, divers événements liés à Hollywood ont vu la nécessité d’ajuster leurs itinéraires et leurs modes d’organisation, l’exemple le plus flagrant. étant les Oscars, qui devaient effectuer une cérémonie intime au tribunal et une plus petite échelle de participation.

Dimanche dernier, le 19 septembre, la cérémonie des Emmy Awards a servi d’échantillon de ce qui est à venir au cas où la pandémie resterait présente l’année prochaine, avec ses participants répartis entre la ville de Los Angeles et un basé à Londres, en plus d’avoir un plus petit nombre de participants lors de la cérémonie de remise des prix.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le juge rejette l’une des plaintes contre Marilyn Manson

L’édition 2021 des Emmy Awards a mis en vedette un certain nombre de présentateurs de premier plan, dont l’acteur, scénariste et producteur Seth Rogen, qui n’a pas hésité à souligner le manque de mesures de sécurité contre Covid-19 lors de l’événement, déclarant que la cérémonie ne pouvait guère être considérés « à l’air libre », comme il était dit au début et que tous étaient à l’intérieur « d’une tente hermétiquement fermée ».

Il va sans dire que le comité d’organisation des Emmys a demandé à chacun de ses participants d’avoir des preuves pour démontrer leur vaccination respective, un facteur qui a permis de réduire le risque de contagion. Les commentaires de Seth Rogen, bien qu’ils soient humoristiques, ont un argument raisonnable en leur faveur.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Grimes a révélé l’inspiration de « Dune » pour sa tenue au Met Gala 2021

Peut-être que cela ne semble pas à première vue comme un scénario favorable pendant la pandémie d’avoir un grand nombre de personnes rassemblées dans un espace clos, malgré l’utilisation de masques et les distances appliquées entre chacun de leurs sièges, mais c’est sans aucun doute un panorama moins sombre que l’an dernier, dont la cérémonie était exclusivement virtuelle.

Avec quelques commentaires pour et contre sa position, Seth Rogen a aidé à couper la glace à un moment difficile pour l’industrie du divertissement. Comme il s’agit d’une situation sans précédent, il est naturel que les événements de remise de prix mènent des expériences d’essais et d’erreurs lors de leurs prochaines éditions alors que Covid est toujours là.