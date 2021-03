Seth Rogen clarifie l’histoire d’Emma Watson dans « This Is The End »

Lors d’une récente interview avec GQ, l’acteur et réalisateur Seth Rogen partagerait quelques détails sur les coulisses de « C’est la fin», L’une des bandes les plus appréciées par leurs fans, où une certaine rumeur serait confirmée dans laquelle il était assuré que Emma Watson elle a refusé de faire une scène qui aurait été trop rude pour l’actrice.

Aussi vrai que l’histoire se soit avérée, Rogen ferait remarquer qu’elle n’est pas aussi dramatique dans le ton que beaucoup l’ont réellement fait sonner. Après les déclarations de l’acteur, certains médias ont souligné dans l’attitude de Watson que l’actrice avait vraiment «quitté» le tournage, une situation que Rogen veut clarifier.

Lors d’un post sur Twitter, Rogen a exprimé sa frustration face au message original de GQ, admettant qu’il aurait pu faire un meilleur travail en partageant l’histoire avec le journaliste. «Je veux corriger une histoire qui a émergé dans une récente interview que j’ai donnée. Ce qui s’est réellement passé a été mal interprété », écrit l’acteur.

«Emma Watson n’a pas quitté le plateau et la perception qu’elle a fait est horrible. La scène n’était pas scénarisée, elle allait être improvisée, elle a radicalement changé et ce n’était pas ce qu’elle avait accepté. Le récit qu’elle a fait de manière non professionnelle est complètement nul. J’aurais dû mieux le communiquer moi-même et je ne l’ai pas fait, elle était mise dans une position inconfortable », explique l’acteur.

Rogen dit qu’il a eu une conversation avec Watson cette nuit-là à propos de l’horrible situation sur le plateau et note qu’il est devenu très heureux qu’elle ait pu exprimer ce qu’elle ressentait, à la fois en convenant qu’il n’avait pas à faire la scène et en se sentant déçu par lui. malentendu causé ».

Certains rapports indiquent que la scène en question impliquait un gang de cannibales après l’arrivée de l’apocalypse. Le concept de « This Is The End » a commencé comme un court métrage mettant en vedette Rogen et Jay Baruchel. Au fil du temps, James Franco, Craig Robinson et Jonah Hill ont été ajoutés, avec un grand nombre de camées de diverses célébrités (y compris Watson).