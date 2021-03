Seth Rogen clarifie les commentaires passés sur le départ d’Emma Watson, c’est la fin

Seth Rogen a clarifié les commentaires récents sur le tournage de son film C’est la fin. Plus précisément, dans une récente interview, l’acteur / réalisateur / producteur a discuté d’une scène du film qui Harry Potter La star Emma Watson devait initialement apparaître, bien qu’il ait finalement été décidé qu’elle ne le ferait pas. Des rapports récents ont suggéré qu’Emma Watson a quitté le plateau de manière non professionnelle. Rogen a maintenant clairement indiqué que ce n’était pas le cas.

Emma Watson est apparue dans C’est la fin aux côtés de Seth Rogen, qui a également co-réalisé le film avec Evan Goldberg. Dans une récente interview avec GQ, Rogen a évoqué les rumeurs selon lesquelles Watson aurait quitté le plateau à un moment donné lors du tournage d’une scène vers la fin du film. Rogen a confirmé que Watson était bien à l’origine sur le plateau et à gauche. Cependant, il a récemment publié une déclaration sur Twitter clarifiant les choses, s’assurant de noter que Watson n’était en aucun cas non professionnel. Voici ce que Rogen avait à dire à ce sujet.

«Je veux corriger une histoire qui a émergé d’une récente interview que j’ai donnée. Elle déforme ce qui s’est réellement passé. Emma Watson n’a pas « pris d’assaut le plateau » et c’est bien sûr que la perception est qu’elle l’a fait. Le récit selon lequel elle était en quelque sorte pas cool ou pas professionnelle est complet b ****** t. J’aurais certainement dû mieux communiquer et parce que je ne l’ai pas fait, elle a été mise dans une position inconfortable. «

La scène en question se déroule à la fin du film. Le personnage de Danny McBride, au lendemain de l’apocalypse, est devenu un cannibale. Les membres survivants du groupe, y compris Seth Rogen et James Franco, rencontrez McBride et son gang de cannibales. McBride, en plus de manger de la chair humaine, a maintenant Channing Tatum comme gimp, qui rampe sur le sol sur ses mains et ses genoux.

Dans l’interview originale, Seth Rogen a expliqué que la scène avait beaucoup changé d’une page à l’autre. «Je pense que parfois, quand vous lisez quelque chose, quand il s’agit de la vie, cela ne semble pas être ce que vous pensiez», dit-il. Dans sa déclaration sur Twitter, Rogen a en outre expliqué qu’Emma Watson était professionnelle à ce sujet et qu’il serait heureux de travailler à nouveau avec elle.

«Elle et moi avons parlé dans la nuit; c’était globalement une situation de **** y et ça a dû être difficile pour elle de dire quelque chose et je suis très heureux et impressionné qu’elle l’ait fait. Nous avons convenu qu’elle ne serait pas dans le J’étais ravi d’avoir l’opportunité de travailler avec elle et serais ravi d’avoir à nouveau cette opportunité. Je suis vraiment désolé et déçu que ce soit arrivé, et j’aurais aimé faire plus pour l’empêcher. «

C’est la fin est sorti en 2013. Il a servi de premier long métrage de réalisateur à Seth Rogen. À l’époque, il a reçu des critiques largement positives et a ensuite gagné 126 millions de dollars au box-office mondial. Vous pouvez consulter la nouvelle déclaration dans son intégralité à partir de Twitter de Seth Rogen.

Sujets: c’est la fin