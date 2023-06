Seth Rogen a rapporté avoir produit une nouvelle série télévisée Teenage Mutant Ninja Turtles à Paramount après Mutant Mayhem

Le Tortues Ninja Teenage Mutant ont eu une présence sur grand écran étrangement insatisfaisante pour beaucoup au cours des 30 dernières années. Du succès des débuts au cinéma des années 1990 et de ses suites, en passant par les films d’animation et certains spectacles de Michael Bay, la franchise a eu du mal à plaire à tout le monde. Ce que les fans aiment, les critiques détestent et ce que les fans de bandes dessinées adorent, les amateurs de dessins animés télévisés seraient ravis de jeter les égouts. Il semble que maintenant Paramount espère que la tentative de Seth Rogen d’apporter au quatuor d’amphibiens un amour sur grand écran bien nécessaire portera ses fruits et aurait déjà une série de suites prévue pour Paramount +.





Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem sera le premier d’un certain nombre de projets Ninja Turtle en cours et sera publié plus tard cette année. ViacomCBS a déjà annoncé qu’une série de films basés sur des méchants arrivera sur Paramount +, et maintenant selon Cinelinx, une nouvelle série non connectée est en cours de développement avec le conseil de Seth Rogenon à produire. Les détails sont à peu près inexistants sur ce sur quoi exactement la série se concentrera, mais le rapport suggère qu’elle sera publiée dans le courant de 2024. Bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation de cela de Paramount ou Viacom CBS, il semble probable donné Il a accordé beaucoup d’attention à la franchise au cours de la dernière année.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Sur le même sujet : Seth Rogen dénonce les critiques pour avoir « blessé de nombreuses personnes » avec des critiques négatives





Seth Rogen peut-il livrer un film digne des tortues ninja ?

L’un des principaux problèmes d’une franchise comme Teenage Mutant Ninja Turtles est que chacun a un point différent où il a pris conscience de la franchise. Certains sont là depuis les bandes dessinées originales de Kevin Eastman et Peter Laird, d’autres ont rejoint la fête avec la série de dessins animés de la fin des années 80, et d’autres sont venus via les différentes sorties de films d’action et d’animation au cours des trois dernières décennies. Aucun de ces projets n’a été uniforme dans sa conception, chacun créant son propre petit monde de tortues et ignorant à peu près ce qui s’est passé auparavant.

Au fil des ans, même Eastman et Laird n’ont pas toujours pu s’entendre sur la manière dont la franchise devait être avancée, ce qui les a amenés à prendre chacun leur propre direction pendant un quart de siècle avant de décider de retravailler ensemble en 2019. rien que pour la raison, il est compréhensible qu’il y ait tant de façons dont toute adaptation des tortues ninja peut échouer. En ce qui concerne la tentative de Seth Rogen d’adapter la franchise, en tant que fan de longue date, il réalisera certainement un film qui plaira à au moins une partie de la base de fans.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem a un style d’animation très distinct qui sera aimé ou détesté, mais il apporte également une distribution vocale forte comprenant John Cena, Rose Byrne, Paul Rudd, Ice Cube, Maya Rudolph, Giancarlo Esposito et Seth Rogen lui-même. Le film sortira en salles en août et sera ensuite diffusé sur Paramount + avec d’autres offres de Tortues Ninja de Paramount.