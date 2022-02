Seth Rogen a passé son 20e anniversaire à pleurer après avoir été rejeté par sa date

Seth Rogen a admis avoir passé ses 20 e anniversaire en pleurant dans son dîner après avoir demandé à une femme qu’il fréquentait d’être sa petite amie et avoir été rejetée.

Hé, il est difficile pour quiconque de subir ce genre de recul, même ceux qui ont la célébrité hollywoodienne et un rire contagieux.

Rogen a fait l’admission en apparaissant sur Jimmy Kimmel en direct pour la Saint-Valentin et a partagé l’histoire de son rendez-vous qui a mal tourné.

le Pam et Tommy star a dit qu’il était sorti à l’époque de ses 20 ans e anniversaire – il y a près de deux décennies – lorsque la femme avec qui il avait «sorti» à l’époque lui a fait froid dans le dos.

« Et je me disais : ‘Je vais lui demander d’être ma petite amie à ce dîner le jour de mon anniversaire.' »

Il a poursuivi: « Elle a dit non, puis j’ai commencé à pleurer.

« Ensuite, je me suis dit: » Nous devons manger. Comme, nous ne pouvons pas partir. Et elle était comme, ‘C’est ton anniversaire.’

« Et il y avait un gâteau qui arrivait et merde, alors j’ai dû m’asseoir là et cette pauvre femme a dû s’asseoir là avec moi pendant que je pleurais dans mon macaroni au fromage à la truffe. »