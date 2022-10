Seth Rogen a confirmé la suite de l’une de ses comédies populaires

in

Premières

L’acteur qui a joué Express Ananas et tant d’autres films hilarants, a annoncé un nouveau projet sur les réseaux.

©IMDBSeth Roger.

Il y a un groupe d’acteurs qui ont rendu culte « l’humour cannabique », avec des blagues liées au monde de la consommation dans des situations complètement absurdes. On peut se référer à des chiffres comme Evan Goldberg, Seth Rogers et James Franco (ce dernier s’est séparé de la société en raison de ses abus reconnus), d’où des histoires de la stature de Express Ananas, super mal Soit c’est la fin.

Parmi tous les films qu’ils ont développés Goldberg et Rogeril y avait une comédie animée hilarante qui présentait également Jonas Colline comme son scénariste. C’est une production qui cette semaine a étonnamment confirmé qu’elle aura une suite et qu’elle arrivera dans seulement deux ans. De laquelle parle-t-on ? du grand Fête de la saucissedont la première a eu lieu en 2016.

Bien qu’il n’ait levé que 130 millions de dollars, Fête de la saucisse est devenu l’une des comédies les plus mémorables de seth roden en raison du caractère risqué de sa proposition. Le film s’est concentré sur un groupe d’articles de supermarché qui, dans le meilleur style de histoire de jouet, ils avaient la vie et les êtres humains l’ignoraient complètement. Pour eux, la Mecque était achetée par un être humain car ils croyaient que cela les conduirait vers une Terre Promise. Cependant, saucisse franche découvre qu’il y a en fait une fin plus tragique à l’extérieur du supermarché.

Sur leurs réseaux sociaux, seth roden a partagé une publication confirmant que Fête de la saucisse Il aura sa suite. Il se présentera sous la forme d’une série et son premier volet sera composé d’un total de huit parties. « Un événement télévisé à huit plats »dit le slogan du film où l’on reverra Kristen Wiig, Michael Cera, Will Forte et tant d’autres artistes répètent le doublage de ces personnages particuliers.

+Où voir Fête de la saucisse

Au cas où vous n’auriez pas encore vu Fête de la saucisse ou vous souhaitez le revoir, nous vous dirons où vous pouvez le trouver. Le film de seth roden est disponible dans le catalogue Netflix, vous pouvez donc le revisiter tant que vous le faites depuis le territoire latino-américain. Dans le cas où vous résidez en Espagne vous devrez recourir à des plateformes de location telles que Amazon, Rakuten et Microsoftavec un prix qui oscillera entre 2 et 4 euros.

