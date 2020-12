Seth Rogen a admis que la scène de fête pour adultes folle de «  Superbad  » était basée sur des expériences de la vie réelle

Super mal est l’un des films les plus drôles de Judd Apatow. Avec Jonah Hill, Michael Cera, Seth Rogen et Bill Hader, l’histoire tourne autour de deux lycéens qui espèrent perdre leur virginité avant de partir à l’université.

Aussi fou que soit le film, il est vraiment basé sur les expériences réelles de Rogen. En fait, plusieurs des événements qui se sont produits dans la scène de fête pour adultes scandaleuse du film sont en fait arrivés à Rogen lui-même.

‘Superbad’ est basé sur les jeunes années de Seth Rogen

Seth Rogen et les acteurs de «Superbad» arrivent à la première de «Superbad» au Grauman’s Chinese Theatre | Jason Merritt / FilmMagic

Bien que de nombreuses scènes de Super mal semblent trop ridicules pour se produire dans la réalité, certains l’ont fait. Une grande partie de l’histoire est basée sur les années de Rogen au lycée.

«Moi et Evan Goldberg, mon ami et partenaire à ce jour, avons commencé à écrire Super mal quand nous étions au lycée, nous étions en huitième, essentiellement », a déclaré Rogen. «Et il a incorporé beaucoup de nos histoires réelles de lycée. Et à l’origine, les noms des personnages sont Seth et Evan, après moi et Evan.

Seth Rogen s’est une fois coincé dans une pièce avec un groupe de méchants en train de prendre de la cocaïne

Une des scènes les plus drôles de Super mal C’est quand Michael Cera est coincé dans une pièce avec un groupe d’hommes étranges et intimidants qui font tous de la cocaïne. Ils le forcent à chanter, pensant qu’il est un chanteur d’un autre événement.

« Il y a une scène où ils sont comme, les plus jeunes gars à une fête pleine de gars plus âgés qui commencent à faire de la coca », a déclaré Rogen. «Cela m’est arrivé à Evan et à moi.

Aussi étrange que soit la scène, elle est basée sur un moment où Rogen est allé à une fête avec des hommes beaucoup plus âgés alors qu’il n’était qu’un enfant.

«J’ai fait de la comédie debout quand j’étais enfant, donc je fréquentais parfois les bandes dessinées debout quand j’avais 16 ans», a déclaré Rogen. «Et une fois, nous sommes allés à une fête dans l’une de leurs maisons, et ils ont tous commencé à faire de la coca. Et nous nous sommes retrouvés dans une pièce avec ces gars qui étaient très menaçants envers nous. Cela ressemblait beaucoup à la scène du film.

Seth Rogen a vraiment eu du sang menstruel sur son pantalon après avoir dansé avec une fille

Pour rendre les choses plus folles, la scène avec Hill à la fête s’est également produite. Selon Rogen, le décor dans la vraie vie était une danse du lycée, pas une fête d’adultes sauvages.

«Le sang menstruel s’est également produit», a déclaré Rogen. «Nous étions à un bal du lycée et nous étions dans les vestiaires après, et cela s’est essentiellement déroulé comme dans le film.»

Plusieurs des garçons dans le vestiaire ont remarqué qu’ils avaient tous des taches rouges sur leurs pantalons et n’ont pas pu comprendre quelle en était la cause.

«Ouais, nous étions dans le vestiaire et nous avons vu cette tache sur le pantalon de ce gars, et nous sommes tous un peu comme, en train d’essayer de comprendre ce que c’était et nous nous sommes dit, ‘Mec, tu buvais du vin?’ ‘ Dit Rogen. «Et puis nous avons remarqué qu’un autre groupe de gars dans l’autre coin du vestiaire avait exactement la même conversation. Comme, en regardant cette tache sur leur pantalon, comme, ‘Qu’est-ce que c’est? Un stylo a-t-il explosé dans ma poche? Comme, que s’est-il passé?

Finalement, les garçons ont rassemblé leurs têtes et ont réalisé qu’ils avaient tous dansé avec la même fille.

«Et puis, parce qu’il y en avait deux – nous aimions les assembler – nous nous sommes vus de l’autre côté du vestiaire et … nous avons en quelque sorte reconstitué ce qui s’est passé.