Seth MacFarlane va refaire Revenge of the Nerds

Seth MacFarlane travaille déjà à raviver la vieille rivalité entre les jocks et les nerds. Le comédien développe un redémarrage de la comédie classique de 1984: Revenge of the Nerds.

Cette nouvelle adaptation de 20th Century Studios, un distributeur de Disney, mettra en vedette les jumeaux Keith et Kenny Lucas, qui seront également en charge du scénario avec Alex Rubens, l’un des scénaristes de Rick et Morty.

Seth MacFarlen, connu principalement pour être le créateur de séries animées, Guy de famille et papa américain, sera le producteur exécutif du remake de Revenge of the Nerds. Ce sera en vedette Keith et Kenny Lucas, connus dans le film 22 Jump Street.

Revenge of the Nerds sorti à l’origine en 1984. Il a été réalisé par Jeff Kanew et mettait en vedette Robert Carradine, Anthony Edwards, Ted McGinley et Bernie Casey. Le film raconte l’histoire d’un groupe de nerds universitaires qui conçoivent un plan diabolique mais hilarant pour se venger de ceux qui les ont humiliés.







Ces dernières années, la version originale du film a été critiquée pour avoir contenu des scènes illustrant et encourageant le viol. Pour cette raison, MacFarlane effectuera un redémarrage dans lequel le film explorera la culture ringard actuelle, en se concentrant sur la culture geek du 21ème siècle.

Les frères Lucas travaillent actuellement sur une comédie pour Universal Pictures aux côtés de Phil Lord et Christopher Miller, qui ont réalisé « 22 Jump Street ». Ils ont également co-écrit et coproduit le prochain film Judas and the Black Messiah, un drame mettant en vedette Daniel Kaluuya et Lakeith Stanfield sur l’assassinat du chef du Black Panther Party Fred Hampton.