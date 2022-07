Seth MacFarlane réfléchit aux réactions à l’histoire des transgenres Moclan d’Orville dans la saison 3

Seth Mac Farlane a surpris tout le monde avec L’Orville. Alors que beaucoup s’attendaient à ce que la série suive les traces de Gars de la famille et Ted, le spectacle a livré des histoires sincères, du drame et un humour plus subtil au cours de deux saisons chez Fox avant que la société ne fusionne avec Disney. Maintenant, l’émission diffuse actuellement sa troisième saison sous le nouveau titre, L’Orville : nouveaux horizons sur Hulu aux États-Unis et Disney+ au Royaume-Uni et dans d’autres territoires. Dans le dernier épisode, il est revenu sur un sujet transgenre qu’il avait initialement abordé lors de sa première saison, et le créateur MacFarlane a récemment réfléchi à la réaction à l’épisode tout en parlant à Le journaliste hollywoodien.

Dans le cinquième épisode de la dernière saison de la série, MacFarlane a revisité la culture Moclan pour aborder le sujet souvent controversé de l’acceptation des transgenres. Dans la série, les Moclans sont une race extraterrestre dont le sexe est modifié immédiatement après la naissance pour que son sexe soit changé en homme. Dans le nouvel épisode, l’adolescente de Bortus et Klyden, interprétée respectivement par Peter Macon et Chad L. Coleman, leur dit qu’elle s’identifie comme une femme et souhaite que l’opération soit inversée pour redevenir une femme. Après avoir initialement évoqué cette histoire lors de la première saison, MacFarlane a expliqué qu’il pensait qu’il était temps d’y revenir. Il a dit:

« À bien des égards, lorsque vous arrivez aussi loin dans une série, les personnages et l’univers vous guident. Nous avions établi Bortus ; nous avions établi Klyden ; nous avions, dans une certaine mesure, établi Topa, et certainement établi le reste de la relation de l’équipage avec ces personnages. D’une manière étrange, l’univers de L’Orville a guidé la chambre de l’écrivain dans cette direction. Cela semble être la manière la plus organique de laisser son histoire se dérouler, et lorsque j’écrivais le brouillon, j’ai trouvé que ce n’était pas une chose simple à faire, mais un processus assez simple pour que ce soit un bon indicateur que nous étions sur la bonne voie . Cet épisode a été un plaisir à écrire parce que quand j’y suis entré, tout indiquait que l’histoire avait été cassée correctement, de manière responsable et avec soin.





Seth MacFarlane a vérifié les réponses des médias sociaux à la série et en particulier les réponses à certains des sujets les plus difficiles abordés par L’Orville. Alors que ses autres émissions ont été connues pour courtiser la controverse pour leur humour grossier et offensant, L’Orville a toujours adopté une approche différente. Parlant de la façon dont il a examiné les réactions des fans, MacFarlane a déclaré :

« Ouais, je l’ai fait, en fait, et c’est très gratifiant. Avec ce genre de matériel, on enfile toujours une aiguille, et dans le passé, il y a des choses qu’on ne maniait peut-être pas aussi habilement qu’on le pouvait. Cela fait partie du processus d’apprentissage – certainement avec n’importe quel spectacle, vous trouvez votre pied – mais j’ai été vraiment satisfait de la réaction des fans. Ils l’ont vraiment pris comme un sujet de conversation. J’espère que The Orville n’aura jamais l’impression d’être sur une caisse à savon. Ce n’est jamais notre intention – notre intention est de divertir et d’entamer une conversation réfléchie. Mais pour cet épisode, au moins, il semble que ce soit la réaction générale. Les gens l’ont pris comme une histoire de personnage qui est allégorique – elle se déroule dans ce monde extraterrestre – mais qui est aussi l’impulsion d’une conversation beaucoup plus humaine.

Nouveaux épisodes de L’Orville : nouveaux horizons arrivent sur Hulu tous les jeudis.