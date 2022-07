Seth MacFarlane explique l’influence de Disney sur le changement de nom d’Orville

Seth Mac Farlanec’est L’Orville est arrivé sur Hulu avec un nouveau titre, mais le même vieux Star Trek bonté inspirée qui a fait de la série un succès de Fox. Désormais sous le titre de L’Orville : nouveaux horizons, la franchise est entre les mains de Disney, et il semble que le changement de nom de la série soit venu directement du président de Disney General Entertainment Content, Dana Walden, et que MacFarlane ait été instantanément d’accord. Dans une récente interview avec Collisionneurla Gars de la famille le créateur a expliqué :

« Ajouter un sous-titre était en fait l’idée de Dana Walden, et je pensais que c’était vraiment une bonne idée. C’est mon patron chez Disney avec qui je travaille et avec qui je suis ami depuis longtemps. C’était son idée. Et j’ai pensé que c’était était plutôt cool parce que ce n’est pas un redémarrage, c’est une continuation, mais c’était juste assez pour dire au public que nous nous élargissons un peu. Que la portée est plus grande. Le spectacle est plus ambitieux. Ça va ressembler plus à un film. Cela va peut-être sembler un peu plus spécial. Et cela semblait approprié aussi parce que cela fait quelques années que nous n’avons pas été à l’antenne et nous avons déménagé à Hulu et c’est une série de 10 épisodes par opposition à, une série de 13 épisodes. Je suppose que ce n’est pas une si grande différence. Il semblait que c’était une idée qui m’avait été présentée et que j’aimais.