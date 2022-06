Seth MacFarlane dit que la série télévisée Ted est proche de la production mais ne peut pas être précipitée

Il semble qu’il ne faudra pas longtemps avant que les caméras ne commencent à tourner sur le nouveau de Seth MacFarlane Ted série télévisée préquelle, mais les fans doivent encore se préparer à attendre un peu pour voir le résultat final car il y aura beaucoup de travail d’effets nécessaires pour redonner vie à l’ours grossier. Cela fait sept ans que MacFarlane a exprimé pour la dernière fois le personnage de Ted, et l’annonce récente que Peacock l’amènerait au petit écran a été bien accueillie par les fans, en particulier avec le retour de MacFarlane pour le projet. Maintenant le Gars de la famille Le créateur a révélé que la production commencera bientôt, mais le tournage n’est qu’une infime partie du travail à venir.

MacFarlane a récemment pris la parole à Producer Guild of America’s Produced by Conference, et comme le rapporte The Wrap, il a pu donner une petite mise à jour sur l’état d’avancement de la série concernant son développement. Bien qu’il ait fourni quelques nouvelles encourageantes, il est venu avec une forte mise en garde qu’il y a une « entreprise massive » pour que VFX soit livré en post-production. Il a dit:

« Vous pouvez aller aussi vite que vous le souhaitez en production, et vous êtes toujours en quelque sorte à la merci des six, huit mois, quel que soit le temps qu’il faut pour que le CGI soit terminé… Vous savez donc, à bien des égards, c’est ce que nous venons de vivre avec ‘The Orville’, [it] était juste une entreprise massive de post-production. L’émission venait juste d’être diffusée, et j’ai l’impression que nous avons fini de tourner il y a longtemps.

Le retour de Ted vient sans aucune des stars du film

La préquelle télévisée de Ted ramènera l’histoire aux années 1990, lorsque le propriétaire et ami de Ted, John, est beaucoup plus jeune que lors de ses apparitions au cinéma lorsque Mark Wahlberg le jouait. Alors que MacFarlane est capable de reprendre son rôle de voix en tant que Ted sans problème, la chronologie de la nouvelle série a nécessité la refonte du rôle de John, qui sera désormais interprété par Parentalitéde Max Burkholder. Selon les détails publiés sur l’intrigue de l’émission, l’histoire verra ce qui s’est passé dans les années précédant l’échouement du couple, comme on le voit dans les films.

MacFarlane a récemment partagé avec GQ que le processus d’amener Ted sur le petit écran a été beaucoup plus difficile qu’il ne l’avait prévu à l’origine, car il s’accompagne d’exigences si différentes d’un long métrage. Il a dit: