Sessions de formation pour l’avenir de l’industrie musicale | Garage de pierre

Le plan d’action « Formation pour la transformation », promu par l’Association latino-américaine des directeurs musicaux, aura sa deuxième édition à partir d’août 2021.

Ce projet a été lancé en 2020 en raison du contexte de confinement mondial produit par la pandémie de covid-19. Il a eu une durée de 13 sessions ouvertes sur 4 mois où les leaders les plus éminents et les plus éminents de l’industrie musicale indépendante mondiale ont participé et avec une participation de plus de 2000 personnes du secteur de la musique et de la culture en général de 20 pays d’Amérique latine, d’Europe et Amérique du Nord. De cette façon, c’est devenu une tendance parmi les activités que la scène musicale latino-américaines a produites au cours d’une année inoubliable pour le secteur.

Dans cette deuxième édition, le projet est composé de conférences ouvertes mensuelles et pour la première fois de sessions de formation spécifiques qui dureront 4 mois et seront clôturées sur inscription préalable à des coûts plus qu’abordables.

Les axes thématiques qui seront abordés dans les sessions de formation sont, « Management et avenir », « La circulation de la musique aujourd’hui », « Le monde de l’édition et les synchronisations », « Crypto-monnaies, contrats intelligents et NFTS », « Communautés en ligne et marché numérique », « Processus associatifs et syndicalisme dans la musique ».

La formation pour la transformation 2021 commence le 7 août prochain à 14h Pérou / Colombie / Mexique | 15h Chili | 16h00 Argentine, Brésil, Uruguay, avec une Session Inaugurale d’Accès Libre et Libre qui aura pour axe thématique ni plus ni moins que « GESTION ET AVENIR ».

Y participeront du Brésil « Evadro Fioti », producteur de musique et manager d’Emicida, « Silvia Guevara », manager de l’artiste dominicaine Rita India et le manager mexicain « Queta Calderón » de Natalia Lafourcade et Panteón Rococó.

Après la session d’ouverture, les inscriptions seront ouvertes pour les sessions de formation, qui sont au nombre de cinq, elles se dérouleront entre août et novembre, et elles se tiendront depuis le site internet de MMF LATAM (www.mmf.la). Les sessions ont un coût promotionnel pour toutes les personnes du secteur musical et culturel en général qui souhaitent y accéder, des sessions individuelles ou des combos peuvent être choisis, en fonction de l’intérêt.

À propos de MMF LATAM, Association latino-américaine des directeurs de musique

MMF LATAM Il s’agit de la première association civile à but non lucratif, fondée en 2014, qui rassemble des managers et des agents musicaux d’Amérique latine. Il a été créé dans la ville de Medellín dans le cadre du salon international de la musique Circulart, avec des représentants fondateurs de 12 pays. Son siège administratif est en Colombie.

Il fonctionne comme un réseau professionnel international dont l’objectif principal est de représenter les intérêts collectifs des managers et agents musicaux et de leurs artistes en Amérique latine. Aujourd’hui, il est composé de membres de plus de 15 pays d’Amérique latine et fait partie de la IMMF (Forum international de gestion de la musique).