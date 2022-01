Sesame Street termine 2021 en partageant un message réconfortant de soutien

Sesame Street a toujours été là pour offrir soutien et réassurance, et cela n’a jamais été plus important que d’entrer en 2022.

La fin de 2021 signifie qu’une autre année s’est écoulée, et tout comme 2020, elle a été particulièrement difficile pour beaucoup, l’incertitude de Covid dominant les événements et la vie en général dans le monde. Lorsqu’il s’agit de messages de soutien et de réconfort, les marionnettes de Rue de Sesame ont toujours été à l’avant-garde pour s’assurer que les enfants – et en fait tous ceux qui ont réalisé que vous n’êtes jamais trop vieux pour apprécier les choses enfantines – ne se sentent jamais déconnectés ou seuls avec leurs soucis et les pensées. Un message posté sur le officiel Rue de Sesame Twitter compte a apporté un rappel édifiant bien nécessaire que les castes à fourrure sont toujours là quand elles sont nécessaires.

« À travers des hauts, des bas et des défis inattendus, nous avons traversé 2021 ensemble », lit-on dans le tweet. « Et bien que nous ne sachions peut-être pas ce que l’année prochaine apportera, nous serons avec vous à chaque étape du chemin! »

Rue de Sesame a parcouru un long chemin depuis ses débuts lorsque les créations de marionnettes de Jim Henson n’étaient pas au centre du spectacle, mais il y a maintenant peu de gens qui n’ont pas été en contact avec des gens comme Elmo, Cookie Monster, The Count, Big Bird et autres. L’année dernière, le casting de Rue de Sesame les personnages ont été considérablement élargis pour incorporer les LGBTQ + et les Américains d’origine asiatique, les insulaires du Pacifique et d’autres groupes, et il continue d’être l’un des programmes pour enfants les plus en contact actuellement à la télévision. Jusqu’où atteindre Rue de Sesame Cela peut être vu dans les réponses tweetées ci-dessous de toutes les générations.





Rue de Sesame a toujours essayé de s’assurer qu’il délivre des messages et plus encore aux enfants et aux adultes qui sont prêts à écouter, sans être condescendants ou lourds, ce qui a toujours été l’une des principales leçons de Jim Henson qui a souvent exprimé sa conviction que les enfants devraient être plus traités comme des adultes lorsqu’il s’agit d’apprendre sur le monde. Considérant que la même croyance résonne maintenant depuis plus de 50 ans, il semble qu’il y ait peut-être quelque chose là-dedans que de nombreuses autres émissions pour enfants pourraient noter.

En décembre, le nouveau documentaire Gang de rue : comment nous sommes arrivés à Sesame Street a commencé à diffuser sur HBO Max et a inclus des interviews avec plus de 20 acteurs originaux de l’émission ainsi que des images exclusives des coulisses des archives de Rue de Sesame. Explorant l’histoire du spectacle depuis ses premières années, il examine comment les scénaristes, les éducateurs et les interprètes se sont tous réunis pour créer l’une des séries télévisées pour enfants les plus anciennes et les plus influentes de l’histoire.





Pour tous ceux qui s’intéressent à la façon dont la série a réussi à rester pertinente à travers des décennies de bouleversements sociaux et politiques, le documentaire est un excellent aperçu de la façon dont l’humour et l’évolution continue ont contribué à maintenir Rue de Sesamedans la vie de générations d’enfants et de leurs parents, quelque chose qui ne semble pas susceptible de changer dans un avenir proche.





