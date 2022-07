SESAME STREET SAISON 52 Épisode 35 Date de sortie, tout ce que vous devez savoir

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de SESAME STREET SEASON 52 Episode 35. Après avoir regardé tous ses épisodes précédents, les fans de cette série veulent savoir ce qui va se passer ensuite dans le prochain épisode. Pour connaître tous ses détails, beaucoup de ses fans le recherchent partout sur Internet. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de SESAME STREET SEASON 52 Episode 35 dans diverses régions, combien d’épisodes pourrez-vous regarder dans la saison 52 en cours de cette émission, ses spoilers, ses castings, ainsi que d’autres informations liées à ce spectacle. Découvrons sans tarder sa date de sortie.

C’est une série américaine et c’est une série éducative pour les enfants. Cette série a été créée par Joan Ganz Cooney et Lloyd Morrisett. Son premier épisode est sorti le 10 novembre 1969 et comme vous pouvez le constater, il dure depuis longtemps, mais les gens attendent toujours son prochain épisode.

La série est entièrement consacrée aux enfants où vous verrez des enfants et des marionnettes à fourrure apprendre les chiffres, l’alphabet et d’autres matières préscolaires enseignées dans des spots publicitaires, des chansons et des jeux. Donc en gros c’est une série pour les enfants qui finira par approfondir leurs connaissances de manière ludique. Donc, à cause de cela, beaucoup de gens attendent la date de sortie de SESAME STREET SEASON 52 Episode 35. Donc, sans aucune transaction, découvrons ci-dessous.

RUE SÉSAME SAISON 52 Épisode 35 Date de sortie

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 35 de la saison 52 de RUE SÉSAME. L’épisode 35 sortira le 7 juillet 2022. Si vous voulez regarder cette série, marquez simplement la date indiquée et n’oubliez pas de la regarder. Comme vous pouvez clairement le constater, votre attente va bientôt se terminer.

Où regarder ?

La plateforme de streaming originale pour cette émission aux États-Unis est HBO. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme HBO Max et d’autres services. La disponibilité de cette émission sur ces plateformes dépendra de votre région. Si vous avez manqué l’un de ses épisodes précédents, vous pouvez accéder à cet épisode ici.

Distribution de la série

Comme cette série dure depuis longtemps, sa distribution a changé au fil du temps, mais voici la liste des distributions de la série.

Jim Henson comme Ernie

Frank Oz comme Bert

Caroll Spinney comme grand oiseau

Jerry Nelson comme Herry Monster

Sonia Manzano comme Maria

Bob McGrath comme Bob

Martin P. Robinson comme monstre de la télé

Emilio Delgado comme Luis

Roscoe Orman comme Gordon

Kevin Clash comme Elmo

Richard Hunt en tant que monstre à deux têtes

Loretta Long comme Susan

David Rudman comme bébé ours

Le dernier mot

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la dernière date de sortie de l’épisode 35 de la saison 52 de SESAME STREET, le nombre total d’épisodes pour cette série, sa plateforme de streaming, et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de SESAME STREET SEASON 52 Episode 35 dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre tous vos doutes.

