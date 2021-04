«  Sesame Street  » présente deux Muppets noirs pour enseigner l’ABC du racisme

Il y avait beaucoup d’émotions mitigées lorsque Black Muppets a été présenté à la distribution de «Sesame Street».

L’organisation à but non lucratif derrière «Sesame Street» appelée Sesame Workshop, travaille à créer une série qui a un «engagement pour la justice raciale». La nouvelle série est sortie le mardi 23 mars dans le cadre de sa série de contenu numérique intitulée «L’ABC de l’alphabétisation raciale».

Il s’agit d’un grand pas en avant pour éduquer les enfants du futur sur la justice raciale et l’égalité. Examinons de plus près la relation entre les Muppets et la race.

Qui sont les nouveaux Muppets et que signifient-ils pour la société?

Elijah Walker, 35 ans, et son fils Wesley, 5 ans, ont été présentés avec l’espoir de «fournir aux familles les outils dont elles ont besoin pour développer l’alphabétisation raciale».

Les marcheurs et la nouvelle série font partie d’une plus grande initiative appelée «Coming Together», discuteront ouvertement et expliqueront l’idée de race et de racisme à leur jeune public.

L’ajout de ces Muppets à la série et la création de la série «L’ABC de l’alphabétisation raciale» font suite aux troubles raciaux américains qui comprenaient le meurtre de George Floyd il y a près d’un an.

«Après l’été dernier avec les troubles raciaux qui se sont produits et le meurtre de George Floyd, nous avons décidé collectivement en tant qu’organisation que la seule façon de démanteler le racisme était d’être audacieux et explicite», a déclaré Kay Wilson Stallings, vice-directeur. président de la création et de la production pour Sesame Workshop.

L’émission a démarré en présentant Elmo aux marcheurs. Ils ont eu une conversation initiée par Elmo, qui a demandé pourquoi leur couleur de peau est brune, de la même manière qu’un jeune enfant pourrait formuler la question.

« La couleur de la peau est une partie importante de qui nous sommes, mais nous devons tous savoir que c’est normal que nous ayons tous l’air différent de tant de façons », a expliqué Elijah.

Quelle est l’histoire d’inclusion de l’émission?

«Sesame Street» n’est pas étranger à l’ajout de personnages avec des représentations et des problèmes de la vie réelle pour éduquer leur public.

Ils ont présenté des Muppets autistes avec d’autres personnes touchées par la faim et la dépendance. Il y a eu une variété de personnages d’ethnies multiples, beaucoup d’entre eux servant de personnages récurrents.

Au cours de ses 52 ans d’histoire, le premier Black Muppet a été introduit en 1970. Le Muppet, Roosevelt Franklin, était populaire mais a été critiqué par beaucoup pour les stéréotypes qu’il dépeignait. En 2002, ils ont présenté Kami, qui était un Muppet séropositif, dans le but de réduire la stigmatisation entourant la maladie.

En 2010, ils ont présenté Gabrielle. Elle était une Black Muppet qui a chanté une chanson populaire dans l’émission, «I Love My Hair», qui a aidé les filles à avoir confiance en leurs cheveux, peu importe à quel point ils peuvent être différents des autres.

Ce qui rend Elijah et son fils, Wesley, uniques et un grand pas en avant dans la représentation des Noirs, c’est qu’ils sont plus réalistes.

Contrairement aux autres Muppets qui ont la peau orange, rouge et bleue; Elijah et Wesley sont des versions simples de ce à quoi les Muppets à la peau noire pourraient ressembler.

Quelle est la prochaine étape pour «Sesame Street»?

«La justice raciale fait maintenant partie de notre ADN», a déclaré Wilson Stallings. « Vous ne pouvez pas ignorer. »

Leur nouveau contenu axé sur la justice raciale est important pour éduquer les jeunes. Cependant, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont demandé où se trouvaient les Muppets blancs, car ils estiment qu’il est important d’enseigner la justice raciale et raciale avec plusieurs races.

Indépendamment du nombre de personnages supplémentaires qu’ils introduisent dans la série emblématique, il ne fait aucun doute que l’introduction d’Elijah et Wesley Walker est un grand pas en avant pour enseigner aux générations futures la race et comment nous sommes tous égaux, peu importe à quoi nous ressemblons D’où nous venons.

Tomás Diniz Santos est un écrivain vivant à Orlando, en Floride. Il couvre des sujets d’actualité, de divertissement et de culture pop.