"Ses matériaux sombres": La grande guerre éclate dans le teaser de la saison 2

La saison 2 de “His Dark Materials” arrive! Les nouveaux épisodes de la série “The Golden Compass” n’apparaîtront qu’en novembre, mais un premier avant-goût sous forme de bande-annonce est déjà disponible. Et à en juger par le clip, il va faire sombre – y compris des fusillades, des sorcières et des annonces menaçantes du magistère.

La saison 2 de “His Dark Materials” est entrée en production avant la première saison en novembre 2019. Il n’est donc pas surprenant que rien ne s’oppose à la sortie des nouveaux épisodes – malgré Corona.





C’est ça la saison 2

La deuxième saison est basée sur le deuxième roman de la trilogie à succès de Phillip Pullman, “The Magic Knife”. L’histoire commence après que Lyra (Dafne Keen) ait suivi son père, Lord Asriel (James McAvoy) dans un nouveau monde. Une fois sur place, elle se retrouve dans une ville mystérieuse et abandonnée, où elle rencontre le jeune Will (Amir Wilson), qui a également voyagé entre les mondes et devient son compagnon de voyage. Pendant ce temps, une guerre inter-dimensionnelle se prépare alors que le Magistère est prêt à tout pour arrêter Lord Asriel et Lyra.