Serviteur pour terminer avec la quatrième et dernière saison sur Apple TV+

C’est le début de la fin pour Serviteur sur Apple TV+. Avant la première de la troisième saison de l’émission en janvier, le streamer a renouvelé l’émission pour une quatrième saison. La nouvelle peut être douce-amère pour les fans, car le renouvellement s’accompagne également de l’annonce que la saison 4 sera également la dernière saison de Serviteur. Peu de temps après l’annonce de la nouvelle du renouvellement, M. Night Shyamalan a ajouté sur Twitter que la saison 4 conclurait la série.

« Heureux d’annoncer (dans mon très approprié Jéricho t-shirt) qui Serviteur a le feu vert pour sa 4e et dernière saison », a déclaré Shyamalan. « Je me suis fixé comme objectif de raconter 1 histoire en 40 épisodes sachant qu’il n’y avait aucune garantie que nous y parviendrions. C’était un risque énorme. Merci Apple TV+ et Serviteur acteurs, équipe et fans. »

Les commentaires du cinéaste suggèrent que la fin de la série est son choix, quatre saisons étant toujours le plan. Il avait précédemment déclaré à UPROXX qu’il « avait décrit toute la série sur la pandémie et avait déterminé où je voulais qu’elle aille et combien d’épisodes ce serait », ce qui est ressorti à 40 épisodes au total. C’est exactement ce qu’il obtient pour conclure l’histoire avec la quatrième et dernière saison.

Avant la saison 4, les fans peuvent d’abord profiter de la saison 3. Dans un tweet précédent, Shyamalan a également publié la bande-annonce de la saison 3 et a écrit : « Je voulais Serviteur être un endroit où vous pouvez voir la prochaine génération des scénaristes et réalisateurs les plus prometteurs. Ils ont fait de la saison 3 qui tombe le 21 janvier la saison la plus incroyable. Rattrapez-vous sur les 20 épisodes avant de tomber 21-30. »





« Depuis le tout premier épisode de Serviteur, le public du monde entier a adoré s’attacher à ce manège à sensations fortes, entraîné dans l’univers cinématographique, troublant et rempli de rebondissements créé par M. Night Shyamalan », a déclaré Matt Cherniss, responsable de la programmation pour Apple TV+, dans un communiqué . « Avec chaque saison pleine de suspense, les téléspectateurs ont pu vivre les cauchemars vivants de ces personnages fascinants à un niveau de plus en plus profond et nous avons hâte que tout le monde voie ce qui les attend alors que ce mystère captivant prend une autre tournure surprenante dans la saison 4 . »

Serviteur suit un couple de Philadelphie en deuil après qu’une tragédie indescriptible ait créé une faille dans leur mariage, ouvrant la porte à une force mystérieuse pour entrer dans leur maison. La série est produite par M. Night Shyamalan, le créateur Tony Basgallop, Jason Blumenthal, Todd Black, Steve Tisch, Ashwin Rajan et Taylor Latham. Il est produit par Blinding Edge et Escape Artists. Sa distribution d’ensemble comprend Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free, Rupert Grint et Sunita Mani.





La troisième saison de Serviteur commence à diffuser le 21 janvier 2022 sur Apple TV+. D’ici là, les fans peuvent aller découvrir les deux premières saisons disponibles sur le streamer. Sa première saison est classée à 83% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, la saison 2 étant encore plus élevée à 88% de fraîcheur. Nous verrons comment se déroule la saison 3 en janvier. Cette nouvelle nous vient de Deadline.





