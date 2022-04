« Serviteur du peuple »: qui est qui dans la série de Volodymyr Zelensky, le président de l’Ukraine

« serviteur du village», la série télévisée de satire politique mettant en vedette Volodymyr Zelenskiqui l’a amené à sauter du monde de l’action à la présidence de l’Ukraine en 2019, a atterri sur la grille de Telecinco, plus de six ans après sa sortie.

Il raconte l’histoire du professeur Vasyl Goloborodko, qui, fatigué de la classe politique et du gouvernement ukrainien, prononce un discours contre la corruption dans l’une de ses classes, mais est secrètement enregistré. La vidéo devient rapidement virale et appelle à une mobilisation citoyenne en sa faveur, gagnant en popularité et obtenant par la même occasion des financements pour se présenter aux élections. Parce que le peuple demande que ses représentants soient authentiques et réels comme lui, il remporte la présidence. Quelque chose qui s’est finalement produit dans la vraie vie.

Tout au long de l’intrigue, on peut voir, entre les blagues, les critiques dudit personnage envers le pouvoir dans son pays, qu’il considère comme éloigné des intérêts de la population, ainsi que des médias. La série a été diffusée de novembre 2015 à mars 2019 et avait trois saisons de 51 épisodes.

En raison de l’attente générée par la satire politique ukrainienne de Volodímir Zelensky, qui est actuellement le principal protagoniste de la guerre de son pays avec la Russie, nous vous faisons savoir qui y agit.

La vie de Vasyl Petrovych Holoborodko, professeur d’histoire, prend un tournant radical après la diffusion d’une vidéo dans laquelle il prononce un discours contre le gouvernement (Photo : Studio Kvartal 95)

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « SERVER DEL PEOPLE »

Ensuite, nous mentionnons les noms des acteurs qui ont participé à « Serviteur du peuple », la série que Zelensky a créée avec sa propre société de production audiovisuelle Kvartal 95 Studio et a été diffusée sur la chaîne 1 + 1 d’Ukraine.

Volodymyr Zelensky – Vasyl Petrovych Holoborodko

Volodymyr Zelensky a joué dans « Serviteur du peuple » Vasyl Petrovych Holoborodko, qui est d’abord professeur d’histoire au lycée et devient plus tard président de l’Ukraine.

Stanislav Boklan – Iouri Ivanovitch Tchouiko

L’acteur Stanislav Boklan joue Yuriy Ivanovich Chuiko, le Premier ministre ukrainien.

Viktor Saraykin – Petro Vassilievitch Holoborodko

L’acteur Viktor Saraykin se met dans la peau de Petro Vassilyevich Holoborodko, le père de Vasyl.

Nataliya Sumska – Mariya Stefanovna Holoborodko

L’actrice Nataliya Sumska joue le rôle de Mariya Stefanovna Holoborodko, la mère de Vasyl.

Kateryna Kisten – Svetlana Petrovna Sakhno

L’actrice Kateryna Kisten joue Svetlana Petrovna Sakhno, la sœur de Vasyl et ancienne première adjointe du service des impôts.

Yevhen Koshovy – Serhiy Viktorovich Mukhin

L’acteur Yevhen Koshovy joue Serhiy Viktorovich Mukhin, le ministre des Affaires étrangères.

Iouri Krapov – Mikhaïlo Ivanovitch Sanine

L’acteur Yury Krapov joue Mikhaylo Ivanovich Sanin, ministre des Finances publiques.

Olena Kravets comme Olha Yuriyivna Mishchenko

Olena Kravets est Olha Yuriyivna Mishchenko, l’ex-femme de Vasyl, chef de la Banque centrale et Premier ministre par intérim.

Oleksandr Pikalov – Ivan Andreïevitch Skorik

Oleksandr Pikalov joue le rôle d’Ivan Andreyevich Skorik, ministre de la Défense et ancien capitaine.

Mykhailo Fatalov – Mikhail Ashotovich Tasunyan

L’acteur Mykhailo Fatalov joue le rôle de Mikhail Ashotovich Tasunyan, chef des services secrets ukrainiens (SBU).

Anna Koshmal – Natasha Sakhno

L’actrice Anna Koshmal joue Natasha Sakhno, la nièce de Vasyl.

Halyna Bezruk – Anna Mikhailovna

L’actrice Halyna Bezruk Anna Mikhailovna, la petite amie de Vasyl.