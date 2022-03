« Serviteur du peuple », la série de Volodymyr Zelensky, le président de l’Ukraine

« Servidor del pueblo » (« Sluga Naroda » dans sa langue d’origine et « Servant of the People » en anglais) est une série satirique qui a commencé la carrière politique du président de UkraineVolodimir Zelenski, qui a également créé et produit la fiction qui a été créée en 2016 et a duré trois saisons.

La série suit Vasyl Petrovych Holoborodko, un professeur de lycée qui devient président de manière inattendue après qu’une vidéo parlant de la corruption dans la classe politique est devenue virale et le rapproche du peuple.

Même si « serviteur du village» était auparavant diffusée dans différents pays et chaînes, la guerre entre la Russie et l’Ukraine en a amené plus d’un à s’intéresser à la série mettant en vedette Volodymyr Zelenski. En réalité, Jeu de médias acquis les droits de diffusion en Espagne et Netflix l’a inclus à nouveau dans son catalogue des États-Unis.

Dans son communiqué, la chaîne espagnole a indiqué que la série représente un «document audiovisuel qui, bien qu’il s’agisse d’une fiction, permet de connaître l’origine de la carrière politique du président ukrainien, qui a assumé un rôle important dans l’actualité internationale”.

Volodymyr Zelensky dans le rôle de Vasyl Petrovych Holoborodko dans une scène de « Serviteur du peuple » (Photo : Studio Kvartal 95)

QU’EST-CE QUE « SERVEUR DU PEUPLE » ?

D’après le synopsis de « serviteur du village», Petrovych Holoborodko est un professeur de lycée qui est enregistré par ses élèves lorsqu’il raconte un discours sur la corruption au sein de la classe politique ukrainienne. La vidéo devient virale de telle manière que les citoyens exigent des représentants aussi proches et réels que lui. Ses bonnes relations avec la population et les médias l’aident à accéder à la présidence de la république.

Grâce à cette série, l’actuel leader ukrainien a atteint ses quotas de popularité les plus élevés. Avec moins de 20 ans, Volodymyr Zelenski Avec quelques amis, il a fondé la société de production Kvartal 95 et a travaillé sur divers projets cinématographiques.

Le 31 mars 2018, le titre de la série, « Serviteur du peuple », est devenu le nom du parti politique de Zelensky, qui a finalement été élu président de l’Ukraine le 21 avril 2019.

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « SERVER DEL PEOPLE »

Volodymyr Zelensky dans le rôle de Vasyl Petrovych Holoborodko

Stanislav Boklan dans le rôle de Youri Ivanovitch Chuiko

Viktor Saraykin dans le rôle de Petro Vassilievitch Holoborodko

Nataliya Sumska comme Mariya Stefanovna Holoborodko

Kateryna Kisten dans le rôle de Svetlana Petrovna Sakhno

Olena Kravets comme Olha Yuriyivna Mishchenko

Yevhen Koshovy dans le rôle de Serhiy Viktorovich Mukhin

Iouri Krapov dans le rôle de Mikhaïlo Ivanovitch Sanine

Oleksandr Pikalov dans le rôle d’Ivan Andreevich Skorik

Mykhailo Fatalov comme Mikhail Ashotovich Tasunyan

Anna Koshmal comme Natasha Sakhno

Halyna Bezruk comme Anna Mikhailovna

« SERVEUR DU PEUPLE 2″

Parallèlement à la série, Mediaset a également acquis les droits de diffusion de « serviteur du peuple 2″, une adaptation cinématographique de la fiction mettant en vedette Volodymyr Zelenski. Le film réalisé par Aleksey Kiryushchenko a trois nominations aux Ukrainian Film Academy Awards en 2017.

Alors que la série a reçu le Gold Remi Award de la meilleure comédie télévisée au WorldFest de Houston et le Silver Award au World Media Festival de Hambourg.