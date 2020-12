Serviteur, aura-t-il une troisième saison?

Apple TV a annoncé ce mercredi 16 décembre que sa série originale, Serviteuraura une troisième saison sur le service de streaming. La nouvelle arrive peu de temps avant la première de la deuxième partie de l’émission.

La série avec Nell Tiger Free et Rupert Grint sera de retour pour un deuxième et un troisième versement. La première saison a été créée sur la plateforme en novembre 2019 et a été très bien accueillie par les téléspectateurs.

Servant raconte l’histoire d’un couple de Philadelphie qui subit un événement tragique qui provoque une rupture dans leur mariage. Alors qu’ils tentent de combattre le duel, une force mystérieuse commence à hanter leur maison.

La saison 2 montrera Leanne Grayson de retour à la pierre brune où sa vraie nature sera révélée. «Avec Leanne, c’est une révélation permanente. Nous ne comprenons pas complètement qui elle est et d’où elle vient, et son interprétation de qui elle est et d’où elle vient n’est pas nécessairement la bonne version., a avoué le créateur de la série, Tony Basgallop, dans une interview avec Variety.







Servant stars Nell Toger Free, qui est principalement connue pour jouer Myrcella Beratheon sur Game of Thrones; et Ruper Grint, connu pour son rôle de Ron Weasley dans la saga Harry Potter. Le casting est complété par Lauren Ambrose, Toby Kebbel, Mason Belford et Julius Belford.

En attendant la première de la deuxième saison de la série début 2021, Basgallop et Apple TV sont parvenus à un accord pour faire une troisième saison de l’émission à lancer en 2022.

Quand la deuxième saison de Servant est-elle diffusée sur Apple TV?

La deuxième tranche de Servant aura un total de 10 épisodes. Le premier viendra sur Apple TV le 15 janvier 2021. Par la suite, un épisode par semaine sera diffusé.