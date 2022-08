Services d’impression Blinkit : Obtenez des impressions chez vous en 10 minutes ; savoir comment ça marche, prix

23 août 2022 17:13:11 IST

Blinkit, propriété de Zomato, a récemment annoncé qu’il livrerait des impressions à votre porte en quelques minutes. Bien que ce service puisse être utile aux parents et aux professionnels en activité, le service a été critiqué pour sa tarification.

Le nouveau service de la société appartenant à Zomato a suscité plusieurs réactions. Alors que certains ont salué la décision, d’autres ont été choqués de voir la liste de prix. Beaucoup ont indiqué que les imprimeries de chaque localité facturent 2 à 3 roupies pour les services d’impression des deux côtés. Cela a lancé la discussion sur le fait que l’introduction de tels services pourrait échouer en raison des prix élevés.

La société a déclaré que pour utiliser ce service, les utilisateurs devront télécharger des documents sur l’application Blinkit. Selon Blinkit, ces documents seront supprimés dès que l’impression aura été prise.

Nous examinons comment passer une commande d’impression avec Blinkit, son prix et d’autres détails pertinents.

Services d’impression Blinkit : comment commander

Les impressions que les utilisateurs souhaitent recevoir doivent être téléchargées via l’application Blinkit. L’application ne prend en charge que les impressions au format A4 pour le moment, mais elle prévoit de se développer. Tous les formats de fichiers largement utilisés, y compris les fichiers JPEG, JPG, PNG et PDF, sont pris en charge. La taille maximale de chaque document a été limitée à 10 Mo.

Services d’impression Blinkit : tarifs

Pour une impression en noir et blanc, les frais sont de Rs 9 par page et de Rs 19 pour les impressions couleur. En plus de cela, le service facture également des frais de livraison de 25 ₹ pour chaque commande. Les clients n’ont pas besoin de commander en gros pour obtenir des impressions car il n’y a actuellement aucune exigence de commande minimale pour utiliser ce nouveau service.

Services d’impression Blinkit : Autres détails :

Le nouveau service sur la plate-forme arrive alors que Zomato est sur le point d’expérimenter l’utilisation croisée de sa base de clients pour Blinkit et vice versa.

« Nous allons également commencer à travailler sur l’intégration des back-ends de la flotte de livraison, ce qui devrait accroître l’efficacité de la livraison au fil du temps », a récemment déclaré le fondateur et PDG de Zomato, Deepinder Goyal.

Les intégrations technologiques entre les deux sociétés accéléreront le rythme des progrès aux deux extrémités, a-t-il ajouté.

Selon la société, les pertes de Blinkit diminuent chaque mois, passant de 2 040 millions de roupies (environ 26 millions de dollars) en janvier 2022 à 929 millions de roupies (12 millions de dollars) en juillet.

La société a déclaré que Blinkit avait également fermé un certain nombre de magasins sombres non viables, qui n’évoluaient pas et que l’équipe continuerait d’évaluer les magasins non performants.

En seulement six mois, l’activité Blinkit est passée à 20 % du GOV de livraison de nourriture de Zomato tout en étant présente dans moins de 15 villes.

