Service commémoratif privé pour Chadwick Boseman à Malibu

07.09.2020 11h35

La famille et les amis ont fait leurs adieux à Chadwick Boseman lors d’un service commémoratif privé. Ses co-stars de « Black Panther » étaient également présentes.

Le chagrin causé par la mort surprenante et bien trop précoce par cancer de l’acteur Chadwick Boseman (1976-2020) à l’âge de 43 ans est profond. Ce week-end, un service commémoratif privé pour la star de « Black Panther » a eu lieu à Malibu, en Californie. Des images correspondantes sont disponibles auprès du britannique « The Sun ». Les photos incluent la veuve du défunt, Taylor Simone Ledward. Michael B. Jordan (33 ans), la lauréate d’un Oscar Lupita Nyong’o (37 ans) et Winston Duke (33 ans), avec qui Boseman se tenait devant la caméra pour « Black Panther », étaient également présents.

Grand deuil pour la star de « Black Panther »

Lors de la cérémonie commémorative privée, une photo du défunt était sur une table, à côté des compositions florales, comme le montrent les photos. De plus, la musique était jouée avec un tambour à main. Un hommage a été rendu à Boseman jeudi 3 septembre à Anderson, en Caroline du Sud, sa ville natale. Cette commémoration publique comprenait également une projection de « Black Panther ». De nombreux enfants sont apparus dans des costumes « Black Panther ». Personne de la famille de l’acteur n’était présent.

En 2016, Chadwick Boseman a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade III. Il n’a pas rendu public sa maladie et la plupart de ses compagnons n’en savaient apparemment rien. Il l’avait combattu au cours des quatre dernières années, avec d’innombrables chirurgies et traitements de chimiothérapie, mais le cancer a atteint le stade IV. Il est décédé le 28 août 2020 à l’âge de 43 ans en présence de sa femme et de sa famille. Comment cela se passera-t-il avec la suite de « Black Panther », qui a été annoncée pour mai 2022, Disney et Marvel ne l’ont pas encore annoncé publiquement.

