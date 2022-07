Serveur SAT>IP : comment ça marche concrètement ?

Serveur IP satellitaire

Il existe différentes versions de serveurs Sat>IP. Entre autres choses, les récepteurs sont courants qui, en plus de la fonction de réception normale, disposent également d’un convertisseur Sat>IP et non seulement transmettent le signal TV à un téléviseur connecté, mais le diffusent également dans le réseau domestique. Un exemple de ceci est le Humax UHD 4tune+.

Une partie de la même technologie est déjà présente dans les téléviseurs. Panasonic, par exemple, installe un tel serveur IP satellitaire dans certains de ses modèles. Cependant, le fabricant appelle la technologie TV>IP et propose la fonction de conversion de signal non seulement pour les signaux satellites, mais également pour le câble et le DVB-T2.

Cependant, il existe également des serveurs Sat>IP en tant qu’appareils autonomes qui n’ont pour tâche que de convertir les signaux satellites en signaux IP. Le modèle le plus connu est le Megasat Sat>IP-Server 3.