Servant Saison 4: intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons

M. Night Shyamalan est un homme mystique, un réalisateur expérimenté avec trois décennies dans l’industrie du divertissement. Alors que le premier travail de Shyamalan date de 1992, 1999 sera son année de percée. Ce serait l’année où il serait acclamé par la critique pour son film Le sixième sens. Cependant, ce n’était que le début pour Shyamalan. Suivant le Sixième sens, il produira d’autres œuvres stellaires telles que Incassable Panneaux, Dame dans l’eau, Split, et Verre, faisant de lui le réalisateur à surveiller. Il a laissé une empreinte unique sur tout ce qu’il a touché.





Pendant des années, Shyamalan a concentré l’essentiel de son pouvoir créatif sur le contenu grand écran avec un large succès. Mais en 2015, le talentueux réalisateur se tourne vers la télévision, entreprenant Pins capricieux, une mystérieuse pièce de science-fiction. Le succès initial de la série a prouvé que Shyamalan n’avait pas seulement un talent pour les productions sur grand écran. De plus, il était un maître complet de la narration. Cependant, il faudra quatre ans avant que le cinéaste ne s’assoie dans le fauteuil du réalisateur pour une autre aventure à la télévision, ce qui n’était pas inattendu.

Cette fois, il ferait équipe avec Tony Basgallop pour la première 2019 du thriller d’horreur surnaturel Serviteur. Le spectacle n’était pas une idée improvisée, car Shyamalan avait stratégiquement planifié une vision. Selon le réalisateur inspiré, il envisageait une course de six ans. Et dans l’état actuel des choses, les choses semblent sur la bonne voie alors que la série se dirige vers la saison quatre.





De quoi parle le spectacle ?

Serviteur est un récit tragique mais horrifiant à plusieurs niveaux. Il offre une perspective sur le deuil qui n’avait jamais été explorée. Cette série raconte l’histoire d’une femme prospère et axée sur la carrière nommée Dorthy Turner. Malheureusement, son monde s’effondre lorsqu’elle subit une perte dévastatrice. La perte la catapulte dans un trou tordu, brisant quelque chose en elle, notamment sa capacité à déchiffrer la réalité pour la fiction. Son chagrin est vorace. Son chagrin prend une vie propre, menaçant de l’avaler, elle et sa famille entière.

En fait, l’incapacité de son être cher à la ramener du bord ouvre la porte pour que quelque chose de plus sombre puisse entrer. L’entrelacement d’un esprit qui s’effiloche et d’une dynamique familiale frénétique en fait un trajet complexe rempli d’intrigues. Et heureusement, avec cette série, il n’y avait pas lieu de s’inquiéter des conclusions abandonnées. Serviteur a été renouvelée pour une saison 2 bien avant la diffusion de la première saison. Shyamalan a annoncé la nouvelle le 22 novembre 2019, six jours avant sa première le 28 novembre.

Au cours des annéesserviteur construit un public fidèle, et l’intrigue croissante pour le récit a finalement conduit à un renouvellement de la saison trois. Ainsi, la série captivante est revenue en janvier 2022, se concluant en mars. À la fin de la saison, il était clair que les rebondissements gardaient les téléspectateurs sur le bord de leurs sièges et en avaient envie de bien plus. Et depuis la finale de la saison trois, les fans attendent la confirmation du retour de la série.

Serviteur Saison 4 : L’intrigue

La saison quatre reprendra là où la saison trois s’est arrêtée. Pour ceux qui connaissent Serviteur, les tensions sont à leur paroxysme. Les Turners se sont retrouvés dans une sacrée impasse. Mme Turner a du mal à trouver des méthodes pour exciser Leanne sans perdre le bébé Jericho. Mais ses efforts ont échoué. Il est devenu plus évident pour Dorthy que Leanne a un lien incassable et quelque peu surnaturel avec Leanne et le reste de sa famille.

Cependant, un dernier effort pour exercer sa volonté a des résultats désastreux. L’influence de Leanne est devenue plus importante. Et plus Leanne grandit, plus il devient évident que son pouvoir obscur est une menace plus importante que quiconque ne l’avait imaginé. En résumé, tout est en jeu, le sort des Turners et peut-être bien d’autres.

Malheureusement, l’intrigue de la saison quatre n’a pas encore été confirmée. Mais c’est avec l’espoir que la dernière saison liera les extrémités effilochées. Cependant, Shyamalan a un penchant pour les fins ouvertes. Et compte tenu de sa conception originale, les fans obtiendront probablement une réponse différente de celle qu’ils espèrent. Qui sait quels rebondissements de la saison quatre les téléspectateurs pourraient voir? Mais c’est la signature de M Night et une grande partie de ce qui attire des fans attachants dans son travail.

Servant Saison 4 : Le casting

Selon l’annonce du casting, les habitués de la série reviendront pour reprendre leurs rôles. Lauren Ambrose reviendra en tant que névrosée Dorothy Turner. Toby Kebbell reprendra son rôle de chef distant mais talentueux et époux de Dorothy, Sean Turner. Rupert Grint sera de retour pour remplir le rôle de l’épave du train de Dorothy d’un frère, Julian Pierce. Et Nell Tiger Free reviendra terroriser dans son interprétation chevronnée de Leanne.

La bande-annonce du studio Apple fournit un morceau juteux pour exciter les fans pour la prochaine version. Et c’est suffisant pour susciter une bonne dose d’excitation pour la première du 13 janvier 2023. Malheureusement, après la première, les téléspectateurs n’auront plus que trois mois et dix épisodes de la série dramatique. Serviteur la date finale prévue est le 17 mars 2023.