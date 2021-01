« Servant » prendra fin beaucoup plus tôt que prévu

Le nom de M. Night Shyamalan il s’accompagne généralement de réactions mitigées de la part des critiques et du public lui-même. Heureusement, le réalisateur trouverait un nouveau répit grâce au streaming grâce à la série « Serviteur » pour Apple TV +, dont il est producteur exécutif.

Avec la récente première de la deuxième saison et les commentaires flatteurs de la presse sur cette histoire qui combine thriller et horreur surnaturelle, Shyamalan Il a récemment partagé dans une conversation avec Digital Spy les raisons pour lesquelles la série se terminera plus tôt que prévu.

À l’origine, la série avait un plan de six saisons, qui a récemment été réduit à quatre. «Quand je l’ai lancé, je pensais que je le lancerais et que j’allais le superviser. Mais j’aimais tellement ça que j’ai pensé: «Laissez-moi éditer ça, laissez-moi parler au compositeur. Laisse moi faire ça. Laissez les effets me venir en premier. Je serai dans l’édition ».

Selon le cinéaste, il aurait investi tellement de temps en elle qu’il est devenu plus à l’aise avec un engagement de quatre ans au lieu de six ans. «Je peux voir la ligne d’arrivée. Je peux m’engager à ce niveau », assure-t-il.

Shyamalan suggère qu’avec cette émission, vous cherchez à accomplir «quelque chose dont vous pouvez être très fier», et que réduire la longueur estimée de la série pourrait vous aider à atteindre cet objectif et terminer l’histoire de la manière la plus appropriée.

La série commence avec un couple confronté à la mort de leur fils de 13 mois. La mère a réussi à sortir de sa dépression avec l’aide d’une poupée hyper-réaliste, qu’elle décide d’embaucher une baby-sitter, qui donnera un tour encore plus étrange à l’histoire en prenant le travail trop au sérieux, donnant lieu à une histoire de fantômes et de cultes religieux. .

«Je ne veux pas avoir l’impression de franchir la ligne d’arrivée en boitant en essayant de faire autre chose. Ce serait triste », conclut-il. Les deux saisons de « ServiteurJusqu’à présent, sont disponibles en Apple TV +.