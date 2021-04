Sersi de Gemma Chan est le chef de file des éternels de Marvel selon Kevin Feige

Sersi de Gemma Chan se distingue comme le chef de file Éternels, le prochain film de super-héros à venir cet hiver de Marvel Studios, selon Kevin Feige, directeur de Marvel. Réalisé par la cinéaste oscarisée Chloé Zhao (Nomadland), le film présente un ensemble de personnages variés. Il est prévu de sortir en novembre dans le cadre de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel.

Parlant du film dans une nouvelle interview avec Variety, Feige a abordé certains des changements dans l’histoire pendant la transition de Éternels de la bande dessinée au grand écran. Parallèlement à cela, certains aspects majeurs de certains personnages ont changé. Comme Kevin Feige explique, cela faisait partie du plan depuis le début, le producteur exécutif Nate Moore en particulier poussant vraiment à ces changements.

« Eh bien, la notion de changement de genre, de sexualité et d’ethnie des personnages des bandes dessinées a été intégrée au départ – cela faisait partie de ce que Nate Moore préconisait vraiment en plaçant Eternals en haut de la liste pour que nous puissions commencer En ce qui concerne le casting, cela l’affectait également. Il y avait des personnages que nous passions d’un homme à une femme, il y avait des personnages dont nous savions comment nous les modifions à partir des livres. «

De là, Kevin Feige explique comment avec Gemma Chan, l’actrice était simplement devenue la meilleure personne pour le rôle de Sersi après que diverses femmes l’aient testé.

« Mais ensuite, cela s’est aussi porté sur le casting. Donc, pour Sersi, par exemple – et s’il y avait un rôle principal dans cet ensemble, c’est Sersi, c’est Gemma Chan – nous avons regardé et lu toutes sortes de femmes pour cette partie. Et a fini par croire vraiment que Gemma était la meilleure pour ça. Et heureusement, elle a prouvé que c’était le cas dans le film final. «

Écrit par Kaz Firpo et Ryan Firpo, Éternels reprend après les événements de Avengers: Fin de partie. Il suit les Éternels, une race extraterrestre immortelle créée par les Célestes qui ont vécu secrètement sur Terre pendant des milliers d’années, alors qu’ils se réunissent pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants. Il est basé sur les personnages de Marvel Comics créés par Jack Kirby.

Avec Chan comme Sersi, Éternels stars Angelina Jolie comme Thena, Richard Madden comme Ikaris, Kumail Nanjiani comme Kingo, Lauren Ridloff comme Makkari, Brian Tyree Henry comme Phastos, Salma Hayek comme Ajak, Lia McHugh comme Sprite, Don Lee comme Gilgamesh, Kit Harington comme Dane Whitman, et Barry Keoghan comme Druig. Haaz Sleiman, Ozer Ercan et Zain Al Rafeea sont également présentés.

Chloé Zhao, la réalisatrice du film, est plus précieuse que jamais après la diffusion dimanche soir de la 93e cérémonie des Oscars. Lors de l’événement, la cinéaste a remporté les prix du meilleur film et du meilleur réalisateur pour son travail sur le film acclamé. Nomadland. Cette nouvelle doit certainement aider Feige et Marvel Studios à réaliser qu’ils sont allés avec la bonne personne à Zhao pour diriger Éternels. Éternelsdevrait sortir en salles le 5 novembre 2021. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets: Les éternels