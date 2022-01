Serre moi fort, le parcours d’une fragmentation féminine

festival de rotterdam

Réalisé par Mathieu Amalric, ce film français est projeté au Festival de Rotterdam dans la section Harbour.

Serre moi fort, film présenté au Festival de Rotterdam. (Photo : IMDB)

Récemment la paire de Maggie Gyllenhaal et Olivia Colman nous a ouvert les yeux avec La fille perdue pour montrer que la maternité n’est pas la même ni ressentie de la même manière pour les femmes qui remplissent le rôle de mères. Cela a contribué à éliminer les préjugés à l’égard de ces mères qui luttent pour éliminer le poids d’une stigmatisation romancée de la figure maternelle.

Arriver sans cette vision préconçue Serre moi fort rend l’expérience de se plonger dans le puzzle du réalisateur Mathieu Amalric en complicité avec l’actrice Vicky Krieps enrichissante. Et c’est qu’ils nous donnent l’opportunité de continuer à apprendre (ici par le cinéma) sur des histoires féminines qui font irruption dans une éducation socioculturelle qui nous a été imposée par rapport à des questions comme la maternité, par exemple.

Krieps joue Clarisse, une femme qui dans la séquence d’ouverture abandonne son mari et ses deux jeunes enfants sans raison pour entreprendre un voyage sur les routes françaises vers la frontière espagnole. De fabrication européenne, ce road movie apportera des réponses qui l’ont amenée à prendre cette décision.

Au cours de ce processus existentiel, Amalric et Krieps humanisent le personnage de Clarisse avec une structure complexe qui saute du présent au passé et vice versa dans le but de nous montrer comment son absence et sa présence pèsent sur la vie de ceux qui croisent son chemin, spécifiquement votre noyau familial.

Amalric met également l’accent sur les agissements du mari abandonné, un homme qui trouve dans ses enfants deux parfaits inconnus avec lesquels il a du mal à communiquer. C’est tellement compliqué pour lui que ce sont les mineurs eux-mêmes qui se chargent de l’éduquer avec une leçon d’adulte de leur part : le tenir hors de leur monde.

fort de serre-moi a en musique un ingrédient de plus de la spirale émotionnelle initiée par le départ de Clarisse de chez elle. La turbulence au sein de ce puzzle est nuancée par le piano, instrument qui confère à chaque pièce sa mélancolie. C’est justement cet élément qui nous pousse à prêter attention au titre du film et à le serrer fort, mais qui ? A la mère qui peine à se décrypter en tant que femme ? Aux plus petits ? Tout dépend de la façon dont le spectateur réfléchit à cette histoire.

