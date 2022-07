Serpent Moon se sent immédiatement plus substantiel que la chasse précédente: Showdown Events

Après Traîtor’s Moon, Serpent Moon est l’événement en jeu le plus récent de Chasse : Affrontement. Ce nouvel événement ajoute au récit de Hunt et offre aux joueurs de nombreuses nouvelles choses à explorer.

Une nouvelle heure de la journée sera ajoutée pendant l’événement. Les joueurs doivent localiser des nids de serpents pour collecter des points d’événement.

Les détails et la date de l’événement n’ont pas encore été rendus publics, mais les créateurs ont noté qu’il commencera sous peu. L’arrivée des adversaires et des armes peut être retardée.

Cela semble être une autre manifestation de la lune des traîtres, qui a été lancée en mars de cette année. Les joueurs peuvent également découvrir un tout nouveau chapitre de conte après le tournoi et de nouveaux légendaires, variantes et armes.

Serpent Moon semble immédiatement plus substantiel que les événements Hunt: Showdown précédents. La structure de type passe du nouvel épisode, l’accent mis sur l’histoire, les modifications mineures apportées à l’accumulation de points d’événement et l’armement, tout en conservant de nombreux mécanismes et idées fondamentaux, lui confèrent une sensation plus puissante.

Le nid peut être démoli tout en gagnant le strict minimum de points. Cependant, si vous laissez le nid seul et que vous l’étudiez à la place, le chasseur marquera plus de points et capturera plus de serpents. Les serpents peuvent attaquer le joueur lors de l’exploration du nid et infliger des dommages et des empoisonnements. De plus, les chasseurs de serpents peuvent sacrifier leur proie dans un sanctuaire spécifique proche de l’antre du boss. Tous les serpents découverts dans cette situation seront convertis en points d’événement.

Heureusement, ce ne sera pas avant un certain temps : Serpent Moon propose deux mois complets d’activité maladive de la lune verte du 27 juillet au 26 septembre. Vous pourrez rassembler une variété de nouveaux cadeaux pendant cette période, tels que des skins d’équipement. pour le nouveau pistolet Sparks, le skin Snakeshot et le skin antidote Snake Oil Ward.

L’événement consiste à collecter et à sacrifier des serpents trouvés dans des paniers à serpents. Vous pouvez soit les détruire, soit risquer de vous faire mordre en pêchant les serpents venimeux de l’intérieur. Une fois collectés, les serpents peuvent être sacrifiés sur des autels spéciaux trouvés autour de la carte pour gagner des points d’événement.