Serosurvey Covid-19: Visite de cas en Inde Pune montre que 50% ont des anticorps

Le cas du COVID-19 à Pune obtient le nouveau record le plus élevé, les gens ont tellement peur aujourd’hui.

Exemples de coronavirus en Inde: Les résultats d’une enquête sérologique à Pune ont suggéré que plus de 50% de la population aurait pu être infectée par le livre Coronavirus. C’est plus que les résultats d’enquêtes comparables réalisées dans quelques villes, comme Delhi et Mumbai, mais ce n’est pas surprenant.

L’enquête sérologique de Delhi avait permis de constater que 23% des individus prélevés portaient des anticorps. À Bombay, environ 40% du groupe échantillonné s’est avéré infecté.

Les enquêtes sérologiques à Mumbai et à Delhi ont été effectuées quelques semaines auparavant, et la propagation de la maladie chez la population peut être un peu plus faible pour le moment. Les localités dans lesquelles l’enquête sérologique a été réalisée à Pune sont des localités où le nombre de cas est plus élevé.

En général, les résultats de l’enquête sérologique de Pune sont par conséquent «constants» avec tous les nombres consommés avec des exercices similaires à Delhi et à Mumbai,

«Collectivement, on dit que le SRAS-CoV2 (le titre scientifique de la publication Coronavirus) se répandait largement dans nos communautés urbaines, en particulier dans les localités surpeuplées», écrivent-ils.

«Ces chiffres semblent également confirmer la croyance générale selon laquelle de nombreuses infections au SRAS-CoV2 sont asymptomatiques (certaines estimations disent qu’environ 80% sont asymptomatiques). Aucune maladie n’a été signalée par la majorité des volontaires. De toute évidence, le virus peut également se propager à partir d’individus infectés de manière asymptomatique, en particulier au sein des familles », ont également écrit les scientifiques.

Contre l’interprétation de ces résultats comme une indication de la proportion de personnes qui pourraient être devenues résistantes à cela 24, mais les scientifiques mettent en garde. Les enquêtes sérologiques ne visent pas à détecter des composés neutralisants ou «protecteurs» chez l’homme. Tous les anticorps ne sont pas protecteurs. C’est.

Les sondages sont destinés à Delhi, Mumbai et d’autres villes dans les prochains jours.

