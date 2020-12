Serj Tankian jouera dans un nouveau documentaire, «  Truth to Power  »

Le chanteur de System of a Down, Serj Tankian, jouera dans un nouveau documentaire intitulé, «La vérité au pouvoir», qui sortira le mois prochain février.

Produit par Laboratoires d’oscilloscopes, il film documentaire se concentrera sur le chemin Tankian fait prendre conscience de la révolution Arménie dans 2018 à travers sa musique, ainsi que d’explorer sa longue histoire en tant que militante.

Comme le même Tankian Le révélant, le film «montre mon voyage à travers l’intersection turbulente de la musique et de l’activisme sur trois décennies».

« Avec Oscilloscope et Nation vivante comme support, la musique et le message de notre film pourront toucher les cœurs et les esprits de notre public à travers le monde, en incitant chacun à s'exprimer et à porter la vérité au pouvoir », a commenté le réalisateur du film, Garin Hovannisian.







D’un autre côté, System of a Down a récemment sorti son nouveau matériel après 15 ans, avec les chansons, ‘Protéger la terre’ et ‘Génocidaire Humanoidz ‘, qui ont été faites pour sensibiliser aux conflits entre Artsakh et Azerbaïdjan.