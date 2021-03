Serj Tankian explique pourquoi sa musique n’est pas compatible SOAD

Cela fait quelques jours depuis Serj Tankian a réussi à libérer « Élasticité», Son premier EP en tant que soliste. Ce matériel se compose de cinq chansons qui étaient à l’origine destinées à être enregistrées avec son groupe. System of a Down, bien qu’à la fin il aurait choisi de les enregistrer lui-même.

Ces cinq chansons se seraient fortement inspirées du style que le groupe présenterait dans ses premières années. Lors d’une récente interview avec Consequence Of Sound, Tankian a expliqué les raisons pour lesquelles il avait décidé de les garder pour lui.

« Je pensais vraiment que certaines de ces chansons auraient pu marcher pour System, et les gars les ont aimées et nous avons même travaillé sur certaines d’entre elles dans le passé », a déclaré Tankian. «C’était il y a quelques années. Nous sommes, théoriquement et philosophiquement, nous ne pouvons pas nous voir dans les yeux, de manière créative pour la plupart ».

L’interprète de «Chop Suey!‘a assuré que la situation avec le groupe l’avait encouragé à sortir ces chansons par lui-même à un moment donné. Il a expliqué que le nom de cet EP lui rappelle ‘Toxicité‘, un album sorti en 2001 et qu’il a choisi pour son matériel solo car ces chansons ont toujours été destinées à son groupe.

Je vais être honnête avec vous, si nous avions sorti ces chansons avec System, elles ne sonneraient pas de cette façon. Ils auraient sonné différemment et ce n’est ni négatif ni positif.

«Le fonctionnement du système est unique. Il y aurait des choses différentes à ce sujet. Je ne pense pas que les synthés étaient là. Ils seraient différents. Je suis content qu’il ait pu les terminer ». Commentaires Tankian. Sur l’avenir de System Of A Down, le musicien conclut qu’ils ne peuvent continuer que si tous ses membres sont sur la «même page».