Sérieusement, qu’est-ce que Nintendo sortira cet automne?

Mario

Crédits: nintendo

Il y avait à nouveau un Nintendo mini direct aujourd’hui, se concentrant sur des titres tiers et plus petits sortant pour la petite console hybride. Ce qui est bien beau: les mini-directs sont bien, et le dernier contenait des trucs assez intéressants. Et pourtant, nous sommes maintenant à la fin du mois d’août, et nous nous dirigeons incontestablement vers l’automne. Jusqu’à présent, nous savons que Nintendo sort un remaster de la Wii U Classic Pikmin 3. Et c’est à peu près tout.

Alors que Sony et Microsoft consacrent toute leur énergie au lancement d’un nouveau matériel pour cet automne, les projets de Nintendo restent un mystère. Nous nous attendons toujours à ce que la société annonce un Direct pour nous dire ce qui se passe finalement, et nous supposons que COVID-19 a eu un impact sur le calendrier de production des deux Directs et de tous les jeux non annoncés d’une manière, d’une forme ou d’une autre. Mais à ce stade, j’aimerais simplement ne pas avoir une idée de ce qui se passe.

Le mieux que je puisse espérer à ce stade est une grande collection de remasters de Mario, y compris des favoris sous-joués comme Ensoleillement et Galaxie. Ce ne serait pas nécessairement un nouveau jeu, mais ce serait quand même assez génial, et cela fonctionnerait avec la stratégie Switch de Nintendo de relancer des jeux plus anciens à un nouveau public qui les a probablement manqués la première fois. La société a un catalogue en arrière, et un certain nombre de jeux ont assez bien vieilli. Je prendrai quelques remasters de Zelda pendant que nous y sommes, mais il n’y a pas eu de rumeurs à ce sujet.

Je serais surpris si Nintendo avait initialement prévu de passer par une chute entière sans un jeu principal majeur sur Switch, mais, comme nous le savons, les plans changent. Ce ne serait pas impossible étant donné les complications du COVID-19.

Pour l’instant, nous attendons juste. À la fois en termes du monde en général, du pays et des plans de sortie d’automne de Nintendo. Je comprends pourquoi nous n’avons pas beaucoup entendu parler de la société depuis un petit moment, mais j’aimerais vraiment avoir une belle action de première partie sur mon Switch pour distraire de tout cela. J’espère que nous le saurons … d’ici la fin septembre. C’est ce que j’espère.

