Séries sportives et films à regarder sur Netflix pour les JO de Tokyo 2020

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 Ils sont déjà entrés en action avec différentes disciplines et athlètes qui font le buzz dans le monde entier. A l’occasion de ce grand événement, désigné comme le plus important, nous vous apportons une liste avec 5 séries et 5 films sportifs que vous ne pouvez pas arrêter de regarder, et beaucoup moins en ces semaines olympiques. Découvrez ce qu’il y a sur le service de streaming Netflix !

+ Séries sportives et films à regarder sur Netflix

SÉRIES

– LA DERNIÈRE DANCE

Année: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Michael Jordan, Scottie Pippen, Phil Jackson

Terrain: Série documentaire Netflix avec du matériel inédit sur la carrière de l’un des basketteurs les plus célèbres au monde tel que Michael Jordan pendant la saison 1997-98 et sa carrière avec les Chicago Bulls dans les années 90.







– MATCHDAY: INSIDE FC BARCELONE

Année: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: John Malkovich

Terrain: Série qui montre du matériel jamais vu sur et en dehors du terrain du FC Barcelone, l’un des clubs de football les plus populaires et les plus performants au monde.







– JEUX LOCAUX

Année: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Marquez fort

Terrain: Cette docuserie décrit des sports uniques et dangereux de différentes régions du monde, ainsi que les communautés et les cultures dans lesquelles ils surviennent et se développent.







– PERDANTS

Année: 2019

Saisons: 1

Protagonistes: Michael Bentt, Surya Bonaly, Mauro Prosperi

Terrain: Dans une société où tout est gagnant, comment gérer l’échec ? Cette série décrit des athlètes qui ont transformé l’agonie de la défaite en triomphe.







– JOUER AVEC L’ÂME

Année: 2018

Saisons: 1

Protagonistes: Emmanuel Ginobili, Luis Scola, Andrés Nocioni

Terrain: La genèse de l’une des équipes les plus importantes de l’histoire du sport argentin, racontée par les protagonistes qui ont atteint la gloire avec la « Golden Generation ».







FILMS

– ICARE

Année: 2017.

Dirigée par: Bryan Fogel

Protagonistes: Bryan Fogel, Grigori Rodchenkov

Terrain: Dans ce film oscarisé, un cycliste américain plonge dans un scandale de dopage impliquant un scientifique russe recherché par Poutine.

– PELE

Année: 2021

Dirigée par: David Tryhorn, Ben Nicolas

Protagonistes: Pelé

Terrain: Ce documentaire capture la trajectoire extraordinaire que Pelé a construite dans sa vie, de footballeur révélation à héros national pendant une période mouvementée au Brésil.







– TONY PARKER : LE DERNIER PANIER

Année: 2020

Dirigée par: Florent bodin

Protagonistes: Tony Parker

Terrain: Ce film explore la provenance et la carrière de Tony Parker, dont la détermination l’a conduit à devenir sans doute le plus grand basketteur français.







– LE JEU COURT

Année: 2013

Dirigée par: Josh Greenbaum

Protagonistes: Sky Sudberry, Allan Kournikova, Jed Dy

Terrain: Ce sont des athlètes férocement compétitifs, déterminés à être les champions sur l’un des terrains de but les plus difficiles au monde. Et ils sont encore à l’école primaire.







– REBOND

Année: 2017.

Dirigée par: Jay Bulger

Protagonistes: Óscar de la Hoya, Sugar Ray Leonard, Paul Malignaggi

Terrain: La popularité de la boxe décline, mais le sacrifice unit trois combattants à trois étapes différentes de leur carrière avec un rêve commun : devenir champions.