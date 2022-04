Séries japonaises cachées dans le catalogue HBO Max

in

Le catalogue de streaming de HBO propose des productions incontournables. Si vous aimez le drame, le mystère ou les thrillers, ne manquez aucune de ces séries.

©IMDBKen Watanabe est en tête d’affiche de l’une des dernières séries de la plateforme.

En plus des classiques incontournables comme Le Trône de Fer Soit Les Sopranosdans le catalogue de hbo max vous trouverez toutes sortes d’histoires qui valent la peine d’être vues mille fois. de l’oubli Les restesavec le sceau de Damon Lindeloffou le chef-d’œuvre de Allan Boule, Six pieds sous terredans ce service, vous pourrez voir des histoires qui vous captiveront du début à la fin et vous empêcheront de les regarder un instant.

Si vous aimez la fiction japonaise, la plateforme a également beaucoup de contenu pour vous. Par exemple, vous pouvez voir plusieurs des nombreuses collections qui font partie de la saga L’attaque des Titans. Mais si ce que vous recherchez est une série à laquelle vous pouvez consacrer les prochaines semaines, nous vous en dirons trois que vous ne pouvez pas ignorer si vous avez un abonnement à hbo max.

Série japonaise HBO Max

3 – Javel

Pour les amateurs d’anime, la plateforme de streaming propose les trois saisons de eau de Javell’anime basé sur le travail de Tite Kubo. Dans cette production, vous verrez Ichigo Kurosakiun jeune homme d’à peine 15 ans qui, après un accident, absorbe les pouvoirs de Rukia Kuchikiun shinigami (la façon dont les Japonais se réfèrent au dieu de la mort).

2-La Tête

Dans ce cas, il s’agit d’une coproduction qui a également été développée par des capitaux espagnols et qui a, par exemple, Álvaro Morte (que nous avons rencontré comme Professeur dans Le vol d’argent). Dans ce cas, nous arrivons à une base scientifique au pôle Sud, où le changement climatique est étudié. À l’arrivée de l’hiver, certains membres de l’équipe quittent la base, tandis que d’autres s’en occupent. Le problème est que, lorsqu’il reviendra après plusieurs mois, tous ceux qui resteront seront morts. Une seule femme semblait survivre à ce chaos mais le traumatisme subi va tout compliquer pour l’expliquer. Si ça te plaît la chosedepuis Jean Charpentiercette série est pour vous.

1 – Vice de Tokyo

Le retour de Michel Mann (Chaleur) a suscité beaucoup d’enthousiasme à propos de ce spectacle. Faite par Ken Watanabe et Ansel Elgort, dans lequel un jeune écrivain aspirant à devenir journaliste devient le premier reporter étranger à travailler pour un journal japonais local. Là, dans la section de police, il commencera à enquêter sur une série de crimes associés aux yakuza. Bien que cette série ne soit pas japonaise, elle comporte de nombreux dialogues en japonais et, surtout, elle s’inspire d’événements réels.

