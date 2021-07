Séries et films quittant Netflix au cours des deux dernières semaines de juillet 2021

Le service de diffusion en continu Netflix il poursuit les modifications de sa bibliothèque de production et le fera désormais en supprimant divers contenus. Apparemment, la plateforme est dans une phase de rénovation totale, puisque non seulement elle mettra de côté les programmes et les films que nous vous montrerons ici, mais elle a également annulé plusieurs projets qui ont un temps de sortie court. Vous nous préparez pour un grand lancement surprise ?

La vérité est que ce mois-ci, ils ont déjà éliminé de leur catalogue La sorcière, Diviser, Lucie, Pistolet supérieur, Casper Oui La théorie du tout, pour n’en citer que quelques-uns. Quant aux émissions de télévision, les fans ont subi une baisse de Un coup de poing, Danmachi-Flèche de l’orion Oui Magi : Aventure de Sinbad. Netflix a re-présenté les séries et les films qu’il retirera du 18 juillet au 31 juillet et nous vous apportons ici la liste. Profitez-en pour voir ces productions !

+ Retraits Netflix au cours des deux dernières semaines de juillet 2021

FILMS

18 JUILLET

– Les innocents

20 JUILLET

– Puissiez-vous prospérer

21 JUILLET

– Ville des petites lumières

22 JUILLET

– La 36ème Chambre de Shaolin

– Guillotine volante

– Guillotine volante 2

– Sur le mauvais chemin

– Les cinq venins

– Le Bund

– Le Diable et le Père Amorth

25 JUILLET

– L’école de l’eau

– Puissions-nous discuter

26 JUILLET

– Chiens de guerre

30 JUILLET

– Amour fou

31 JUILLET

– Les années volées

SÉRIES

22 JUILLET

– MA MOITIÉ LA PLUS CHAUDE

29 JUILLET

– LEGO Bionicle

31 JUILLET

– Eau de Javel