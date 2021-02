Séries et films que vous pouvez voir sur HBO Max Amérique latine

HBO Max a annoncé ce jeudi son arrivée prévue en Amérique latine en juin 2021. Le service de streaming de WarnerMedia a été lancé en mai 2020 et se prépare à une expansion mondiale qui la mettra en concurrence avec les géants de l’industrie. Dans sa première année, il promet de piétiner avec la première de grandes productions et a également des titres emblématiques tels que Friends, Harry Potter ou Game Of Thrones. Découvrez le contenu complet!

La plateforme a 17,2 millions d’abonnés actuellement Et la stratégie de Warner pour le développer est très audacieuse: il sortira 17 films en salles et sur HBO Max en même temps. Parmi eux, la coupe de Zack Snyder de Justice League, Godzilla contre Kong, Mortal Kombat, Dune et The Matrix 4. Ce système hybride le fera croître en utilisateurs et compensera les pertes dans les théâtres dues à la pandémie de coronavirus.







La tactique de l’entreprise comprenait également des sorties de hits comme Friends et Harry Potter du catalogue Netflix. Les deux cas peuvent être appréciés sur la nouvelle plateforme à partir de juin. Game of Thrones, Le Seigneur des Anneaux, Veep, la théorie du Big Bang, deux hommes et demi et le bureau sont d’autres titres classiques qui seront parmi les options.

Les amis seront complets sur HBO Max



De plus, HBO Max a ses propres productions qui font fureur dans le monde entier. L’annulation, l’euphorie, Watchmen et Tenet ils font partie du contenu original qui rendra le service de streaming encore plus fort. Il prépare également de nouvelles séries telles que la préquelle de GOT, Maison du dragon.

HBO Max présente Zendaya, lauréat d’Emmy dans Euphoria



Comme si cela ne suffisait pas, il a également la licence pour les films DC. Suicide Squad, Wonder Woman, Batman v Superman: l’aube de la justice et Aquaman Ils sont situés dans la bibliothèque. Découpe de Zack Snyder de Justice League rejoindra la plate-forme pour le dernier trimestre de 2021 dans l’une des versions les plus attendues.

Liste complète des séries et films que HBO Max Amérique latine aura

DC

| Joker (2019)

| Shazam! (2019)

| Aquaman (2018)

| Wonder Woman (2017)

| Wonder Woman 1984 (2021)

| Suicide Squad (2016)

| Batman v Superman: l’aube de la justice (2016)

| Le chevalier noir se lève (2013)

| Batman commence (2005)

| Lanterne verte (2011)

| Le film Lego Batman (2017)

| Films d’univers animés DC

| Batman, Batman Returns, Batman Forever et Batman et Robin.

| Coupe de Zack Snyder de Justice League (2021)

Le Seigneur des Anneaux

| Le Seigneur des Anneaux: La Communauté de l’Anneau (2001)

| Le Seigneur des Anneaux: Les Deux Tours (2002)

| Le Seigneur des Anneaux: Le Retour du Roi (2003)

| Le Hobbit: un voyage inattendu (2012)

| Le Hobbit: La Désolation de Smaug (2013)

| Le Hobbit: La bataille des cinq armées (2014)

Monde magique

| Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald (2018)

| Harry Potter et les Reliques Dealthy Partie 2 (2011)

| Harry Potter et les Reliques Dealthy Partie 1 (2010)

| Harry Potter et le prince de sang-mêlé (2009)

| Harry Potter et l’Ordre du Phénix (2007)

| Harry Potter et la coupe de feu (2005)

| Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban (2004)

| Harry Potter et la Chambre des Secrets (2002)

| Harry Potter et la pierre philosophale (2001)

Originaux HBO

| Game of Thrones (2011-2019)

| Westworld (2016)

| Barry (2018)

| Vrai détective (2014)

| Grands petits mensonges (2017-2019)

| Silicon Valley (2014-2019)

| Veep (2012-2019)

| Le fil (2002-2008)

| Les Sopranos (1999-2007)

| Tchernobyl (2019)

| L’annulation (2020)

| Succession (2018-2019)

| Gardiens (2019)

| Euphorie (2019)

| Limitez votre enthousiasme (2000)

| Spécial Amis (2021)

| Tenet (2020)

| L’agent de bord (2020)

| Gossip Girl (2021)

| Sexe et ville (2021)

Autres chaînes

| Rick et Morty (2013)

| Docteur Who (2005)

| Le prince frais de Bel-Air (1990-1996)

| Luther (2010-2019)

| Doom Patrol (2019)

| The Office (Royaume-Uni) (2001-2003)

| South Park (1997)

| Amis (1994-2004)

| La théorie du Big Bang (2007-2019)

| Deux hommes et demi (2003-2015)

| Batwoman (2019)

| Katy Keene (2020)

| Temps d’aventure

| Batman: La série animée

Classiques

| Tarte américaine (1999)

| Fight Club (1999)

| Notting Hill (1999)

| La matrice (1999)

| Armageddon (1998)

| De grandes attentes (1998)

| Chasse de bonne volonté (1997)

| Un beau jour (1996)

| Bébé (1995)

| Braveheart (1995)

| Seul à la maison 2: Perdu à New York (1992)

| Hors d’Afrique (1985)

| Gremlins (1984)

| Blade Runner: La coupe finale (1982)

| Vendredi 13 (1980)

| Le brillant (1980)

| Apocalypse Now (1979)

| Piranha (1978)

| Annie Hall (1977)

| 2001: L’Odyssée de l’espace (1968)

| Dr. Strangelove, ou comment j’ai appris à cesser de m’inquiéter et à aimer la bombe (1964)

| Casablanca (1942)

| Citoyen Kane (1941)

| Le magicien d’Oz (1939)

| Académie de police de Saga (1984-1994)

| IT (2017)

| Saga des armes mortelles (1987-1998)

| Die Hard Saga / Die Hard (1988-2013)

| Cauchemar sur la saga Elm Street (1984-2010)

| Saga extraterrestre (1979-1997)

| Jaws / Jaws Saga (1975-1987)

Studio Ghibli

| Spirited Away (2001)

| Mon voisin Totoro (1998)

| Princesse Monoke (1997)

| Château dans le ciel (1986)

| Tombe des lucioles (1988)

| Poppy Hill (2011)