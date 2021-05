Séries et films que Netflix supprimera dans les 2 prochaines semaines

KARTELL set de 2 chaises HI-CUT (Rouge - Polypropylène coloré dans la masse noir)

Kartell présente l'évolution prochaine de la lentille, Salut Cut, une chaise qui offre un siège parfaitement ergonomique combinant l'élasticité et la solidité, alors que l'effet de modifier la structure du haut rayé lui donne un jeu attrayant de la lumière et les reflets. Une chaise avec un design minimaliste et propre, qui rappelle une ambiance Art Déco et est très éclectique et précieux, en ajoutant une touche de personnalité et d'originalité à la pièce où il est. Disponible dans un grand nombre de combinaisons, Salut Cut est en effet disponible en trois versions différentes - clair, noir et blanc - pour correspondre à une gamme de couleurs de la partie supérieure, des couleurs vives (violet, rouge, vert, orange) ou plus doux (Crystal et fumé). La conception de la structure de la chaise, fait à partir d'un moule unique, jouant sur la courbe binomiale et un coin, les pattes de devant ont la forme carrée, ainsi que le siège avant, tandis que l'arrière des jambes, ainsi que l'arrière, départ au lieu d'une ligne plus souple, plus arrondie vers le haut du filet arrière.Kartell présente la nouvelle évolution de la transparence : Hi Cut. Cette nouvelle chaise en polycarbonate signée Philippe Starck conjugue solidité et fluidité tout en restant parfaitement ergonomique. La structure du plateau d’Hi Cut - l’élément distinctif du produit - est ornée de lignes verticales chatoyantes qui donnent naissance à un jeu de lumières et de reflets particulièrement séduisant. Résolument art déco, Hi Cut se distingue par son éclectisme et sa finesse et confère à toutes les pièces qu’elle occupe une personnalité et une originalité uniques. La forme de la structure, réalisée à l’aide d’un seul moule, joue sur le contraste angles/courbes : les pieds de devant ont en effet une forme carrée tout comme l’avant de la chaise alors que les pieds de derrière, à l’instar du dossier, se distinguent par des lignes plus douces et arrondies qui redeviennent droites en haut du dossier. Largeur: 46 cm Hauteur: 84 cm Profondeur: 55 cm Hauteur de selle: 47 cm