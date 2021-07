Séries et films les plus regardés sur HBO Max au cours de sa première semaine en Amérique latine

Le service de diffusion en continu HBO Max C’était l’un des plus attendus d’Amérique latine et les utilisateurs peuvent déjà profiter de tout son contenu à partir du 29 juin. La plateforme dispose d’un large catalogue de productions de la marque HBO, Warner Bros., Max Originals, DC Comics et Cartoon Network qui a déjà été joué par des milliers de téléspectateurs. Nous vous invitons à revoir ici les plus vus de cette première semaine.

+ Séries les plus regardées sur HBO Max

5-Rick et Morty

An: 2013

Saisons: 5

Protagonistes: Justin Roiland, Dan Harmo, Ryan Ridley

Parcelle: Cette animation enseigne le respect des personnes âgées, même s’il s’agit d’un alcoolique dangereux, délirant, qui vit une réalité parallèle et qui… est votre propre grand-père.







4-L’hôtesse de l’air

An: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Kaley Cuoco, Michiel Huisman, Zosia Mamet

Parcelle: The Flight Attendant est une comédie noire pleine de suspense sur la façon dont une vie peut changer du jour au lendemain. Une hôtesse de l’air se réveille dans le mauvais hôtel, dans le mauvais lit, avec un homme mort, et n’a aucune idée de ce qui s’est passé.







3-Élevé par des loups

An: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Amanda Collin, Travis Fimmel, Niamh Algar

Parcelle: Après qu’une guerre de religion a mis fin à la vie sur Terre, deux androïdes élèvent des enfants humains sur une mystérieuse planète vierge. La tâche difficile est menacée par l’arrivée d’une congrégation de survivants.







2-Lovecraft Pays

An: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Jurnee Smollett-Bell, Jonathan Majors, Wunmi Mosaku

Parcelle: Une famille afro-américaine expérimente la combinaison de l’horreur des œuvres de HP Lovecraft avec le racisme des États-Unis dans les années 1950.







1-Amis : La Réunion

An: 2021

Protagonistes: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer

Parcelle: Les stars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer reviennent sur le plateau original de la comédie emblématique aux studios Warner Bros. de Burbank pour célébrer ce spectacle très apprécié.







+ Les films HBO Max les plus regardés

5-Je suis une légende

An: 2007

Dirigée par: François Laurent

Protagonistes: Will Smith, Alice Braga, Dash Mihok

Parcelle: D’une manière ou d’une autre, le virologue militaire Robert Neville, est immunisé contre un virus imparable et incurable, étant le dernier homme survivant à New York et peut-être dans le monde.







4-La Ligue de Justice de Zack Snyder

An: 2021

Dirigée par: Zack Snyder

Protagonistes: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot

Parcelle: Dans ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE, Bruce Wayne recrute une équipe de métahumains pour protéger le monde d’une menace imminente aux proportions catastrophiques.







3-Wonder Woman 1984

An: 2020

Dirigée par: Patty jenkins

Protagonistes: Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig

Parcelle: Revenez aux années 1980, lorsque les aventures de Wonder Woman sur grand écran l’ont amenée à faire face à une longue liste d’ennemis, notamment Max Lord et Cheetah.







2-Annabelle

An: 2014

Dirigée par: John R. Leonetti

Protagonistes: Anabelle Wallis, Patrick Wilson, Ward Horton

Parcelle: Sur la base de la poupée de The Conjuring, John a trouvé le cadeau parfait pour sa femme Mia, une belle poupée ancienne et rare. Mais le plaisir de Mia avec Annabelle ne dure pas longtemps.







1-La Conjuration 2

An: 2016

Dirigée par: James wan

Protagonistes: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Madison Wolfe

Parcelle: En 1977, les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren quittent un congé sabbatique qu’ils se sont imposé pour se rendre à Enfield, un quartier du nord de Londres, pour aider une famille hantée par un esprit maléfique.