C’est toujours une bonne journée pour regarder des épisodes d’une série ou d’un film en particulier qui attire notre attention, mais il ne fait aucun doute que certaines productions devraient être vues lors d’occasions spéciales. Dans ce cas, nous vous montrerons quelques propositions à ne pas manquer si vous êtes dans un endroit hivernal ou si vous aimez simplement le contenu avec un ton plus froid. Consultez la liste suivante avec ce que vous trouverez sur Netflix, Amazon Prime Video et HBO Max !

+ Séries et films idéaux à regarder par une journée très froide

SÉRIES

– ALEX CAVALIER

An: 2020

Saisons: 1

Protagonistes: Otto Farrant, Stephen Dillane, Vicky McClure

Parcelle: Il raconte les aventures d’un adolescent espion et ses missions pour sauver le monde. D’après les livres d’Anthony Horowitz.

Disponible en: Amazon Prime Vidéo







– JEU DES TRÔNES

An: 2011

Saisons: 8

Protagonistes: Emilia Clarke, Kit Harington, Peter Dinklage

Parcelle: C’est la description de deux familles puissantes, des rois et des reines, des chevaliers et des renégats, des hommes faux et honnêtes, jouant une partie d’un jeu mortel pour le contrôle des Sept Royaumes de Westeros et pour s’asseoir sur le trône le plus élevé.

Disponible en: HBO Max







– COUPE-NEIGE

An: 2020

Saisons: deux

Protagonistes: Jennifer Connelly, Daveed Diggs, Mickey Sumner

Parcelle: Sept ans après que le monde est devenu un endroit gelé, un groupe de personnes survivantes doit habiter un gigantesque train qui se déplace perpétuellement autour du monde.

Disponible en: Netflix







– HANNA

An: 2019

Saisons: deux

Protagonistes: Mireille Enos, Joel Kinnaman, Esme Cree-Miles

Parcelle: Hanna est à la fois un thriller et un drame qui suit les traces d’une jeune fille extraordinaire élevée dans les bois. Alors qu’Hanna essaie de découvrir la vérité sur elle-même, elle doit également échapper à la poursuite incessante d’un agent de la CIA.

Disponible en: Amazon Prime Vidéo







– LES MEURTRES DU VALHALLA

An: 2019

Saisons: 1

Protagonistes: Nina Dogg Filippusdóttir, Bjorn Thors, Aldís Amah Hamilton

Parcelle: Un détective d’Oslo au passé douloureux retourne dans son Islande natale pour aider un policier à rechercher un tueur en série lié à une mystérieuse photographie.

Disponible en: Netflix







FILMS

– LA CHOSE

An: 1982

Dirigée par: Jean charpentier

Protagonistes: Kurt Russell, Keith David, Wilford Brimley

Parcelle: Un extraterrestre qui se transforme en d’autres formes vivantes envahit une base scientifique en Antarctique.

Disponible en: HBO Max







– SOLEIL ÉTERNEL DE L’ESPRIT IMPECCABLE

An: 2004

Dirigée par: Michel Gondry

Protagonistes: Jim Carrey, Kate Winslet

Parcelle: Ils semblaient être le couple idéal, leur première rencontre était magique, mais avec le temps, elle souhaita ne jamais l’avoir rencontré. Son vœu se réalise grâce à une invention controversée et radicale. Cependant, ils découvriront que le destin ne peut pas être contrôlé.

Disponible en: Netflix







– L’ÉCLAT

An: 1980

Dirigée par: Stanley Kubrick

Protagonistes: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd

Parcelle: Jack Torrance devient gardien d’hiver à l’hôtel Overlook dans le Colorado, dans l’espoir de briser son bloc d’écriture. Il s’y installe avec sa femme, Wendy, et leur fils, Danny, en proie à des prémonitions psychiques. Alors que l’écriture de Jack ne coule pas et que les visions de Danny deviennent de plus en plus inquiétantes, Jack découvre de sombres secrets d’hôtel et commence à se transformer en un maniaque homicide, déterminé à terroriser sa famille.

Disponible en: HBO Max







– LA RENAISSANCE

An: 2015.

Dirigée par: Alejandro González Iñárritu

Protagonistes: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter

Parcelle: Le trappeur Hugh Glass tente de se venger de ses compagnons, qui l’ont laissé blessé dans la forêt après avoir été attaqué par un ours, pensant qu’il allait mourir, victime des blessures et de la rudesse de l’environnement et de l’hiver. Cependant, le ressentiment qu’il ressent est plus fort que n’importe quelle adversité, et Glass ne permettra à rien ni à personne de l’empêcher de rassasier sa haine.

Disponible en: Amazon Prime Vidéo







– EN DESSOUS DE ZÉRO

An: 2021

Dirigée par: Lluís Quilez

Protagonistes: Javier Gutiérrez Álvarez, Patrick Criado, Édgar Vittorino

Parcelle: Une nuit d’hiver, un fourgon de la prison est attaqué pendant le transfert. La route est déserte, mais les assaillants recherchent quelqu’un en particulier.

Disponible en: Netflix