Séries et films de super-héros non-Marvel et non-DC

Le genre super-héros est celui qui s’est le plus développé ces dernières années et dans Spoiler nous partageons des séries et des films qui ne sont pas de Marvel ou DC.

©IMDBKarl Urban est Dredd

Le genre super-héros est celui qui est devenu le plus fort ces dernières années dans l’industrie cinématographique hollywoodienne avec le Univers cinématographique Marvel comme la grande bannière de ce phénomène mondial suivi de la Univers étendu DC moins de succès mais avec de grandes franchises potentielles telles que Superman Oui Homme chauve-souris. Cependant, il existe des entrées à la fois dans le monde du cinéma et des séries de personnages qui ne sont d’aucune de ces marques.

+ Séries et films de héros qui ne sont pas de Marvel ou DC

.5. Hancock

John Hancock est un super-héros doté de pouvoirs tels que le vol supersonique, l’invulnérabilité, l’immortalité et la super force. Bien qu’il utilise ses compétences pour sauver les gens des criminels, son activité cause par inadvertance des millions de dollars de dommages matériels en raison de son ivresse constante et de son attitude cynique. Vous devrez chercher une solution à ce problème !

vous pouvez le voir dans hbo max Oui Movistar Jouer.

.4. frayer

Un mercenaire nommé Al Simmons est trahi et tué par son patron en toute impunité. Lorsqu’il descend aux enfers, il passe un pacte avec le diable pour revenir sur Terre sous la figure de Spawn, et ainsi pouvoir revoir sa femme, bien qu’il revienne dans le monde des vivants défiguré et avec sa mémoire affectée. Bientôt, il se rendra compte qu’il doit arrêter les personnes mêmes responsables de sa situation actuelle.

vous pouvez le voir dans hbo max Oui Movistar Jouer

.3. enfer garçon

Né des flammes de l’enfer il y a soixante ans pendant la Seconde Guerre mondiale, Hellboy (Ron Perlman) a été envoyé sur Terre par le diabolique fou Grigori Raspoutine (Karel Roden) pour faire le mal. Destiné à être un signe avant-coureur de l’Apocalypse, Hellboy a été secouru par les forces alliées dirigées par le professeur Broom et est devenu un étrange héros du bien, luttant contre les forces du mal qui menacent notre monde.

vous pouvez le voir dans Effacer la vidéo.

.deux. Dred

Ceux qui sont chargés de mettre fin au chaos et d’imposer l’ordre sont des individus qui agissent à la fois comme agents de la force publique, juges, jurés et bourreaux. À leur tête se trouve Dredd, une légende vivante de la justice qui se consacre entièrement à l’application de la loi. Lors d’une mission de routine avec Cassandra Anderson, une juge recrue dotée de grandes capacités psychiques, ils ont entrepris d’enquêter sur un homicide dans un dangereux gratte-ciel de 200 étages.

vous pouvez le voir dans Apple TV.

.1. Les garçons

Les super-héros représentent le côté obscur de la célébrité et de la célébrité. Un groupe de justiciers qui se font appeler « Les garçons » Il décide de faire tout son possible pour arrêter le tout-puissant Homelander et son équipe invincible qui nuisent à la société, quels que soient les risques que cette confrontation peut leur faire courir. C’est une série télévisée à succès.

vous pouvez le voir dans Première vidéo.

