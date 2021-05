Séries et films basés sur Harlan Coben que vous devriez voir si vous avez aimé « The innocent »

« L’innocent», Une série espagnole de Netflix mettant en vedette Mario Casas, Aura Garrido, Alexandra Jiménez et José Coronado, a réussi à conquérir le public et aussi une partie de la critique, grâce à son histoire, ses performances et les rebondissements de son intrigue.

La fiction basée sur le roman du même nom de Harlan Coben suit Mateo Vidal, qui après quatre ans de prison pour un homicide accidentel tente de récupérer sa vie, mais certaines vidéos étranges de sa femme et la mort d’une nonne présumée commencent à un cauchemar pour Matt.

Pour les téléspectateurs à la recherche de productions similaires à « L’innocent», La Vanguardia a partagé une petite liste de séries et de films adaptés des œuvres de Harlan Coben que vous devriez voir si vous avez aimé la série espagnole.

« NE PARLEZ PAS AUX ÉTRANGERS » (NETFLIX)

« ne parle pas aux étrangers»(« The Stranger »dans sa langue originale) est une mini-série britannique de suspense et de mystère. La fiction raconte l’histoire d’Adam Price, un homme qui mène une vie idyllique aux côtés de sa femme Corinne et de leurs deux enfants. Mais son bonheur prendra fin lorsqu’un inconnu révèle un secret sur sa femme.

La femme mystérieuse révèle que Corinne a simulé sa première grossesse et la perte de son bébé pour le forcer à rester avec elle. Adam, ne comprend pas les intentions de l’étranger, mais affronte de la même manière sa femme, qui peu après leur discussion disparaît.

« FOREST IN » (NETFLIX)

Selon le synopsis de « Forêt à l’intérieur», Les preuves retrouvées dans le corps d’une victime d’homicide donnent l’espoir à un procureur que sa sœur, portée disparue depuis 25 ans, pourrait être en vie.

« NE DITES À PERSONNE » (VIDÉO AMAZON PRIME)

Il s’agit de la première adaptation de Harlan Coben. Selon le synopsis de « Ne dites à personne», Le Dr Alex Beck est inconscient alors que sa femme et sa chérie d’enfance Margot est brutalement assassinée. Huit ans plus tard, Alex ne s’est toujours pas remis de ce qui s’est passé. Un jour, elle reçoit un e-mail anonyme avec un lien montrant l’image en direct de Margot dans une foule. Alex se lance alors dans une poursuite effrénée pour découvrir la vérité.

« LAST CHANCE » (VIDÉO AMAZON PRIME)

« Dernière chance»Est une série télévisée française mettant en vedette Alexandra Lamy et Pascal Elbé, diffusée sur TF1 depuis le 15 octobre 2015 et composée de six épisodes. La fiction suit le Dr Alice Lambert, qui se réveille une semaine après un coma profond. Elle découvre que son mari Laurent a été assassiné et que leur fille de six mois, Tara, a disparu.

Avec l’aide de son meilleur ami Louis (Lionel Abelanski) et du flic de l’équipe anti-corruption Richard (Pascal Elbé), Alice tente de retrouver les ravisseurs de sa fille et de ramener Tara en toute sécurité.