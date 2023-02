Séries et films à voir de Pablo Lyle, acteur condamné pour homicide involontaire

Netflix

Pablo Lyle a été condamné à Miami pour homicide involontaire. Voici quelques-unes des séries et des films dans lesquels il a joué.

©IMDBL’acteur Pablo Lyle est originaire de Mazatlán, Sinaloa.

Ce vendredi 3 février, l’acteur Pablo Lyle a été condamné à cinq ans de prison et huit ans de probationaprès octobre dernier, c’était reconnu coupable d’homicide involontaire pour le décès de Juan Ricardo Hernández, 63 ans.

Lyle a été condamné et, lors de l’audience, Il a été souligné que l’acteur a frappé l’homme de 63 ans, qui a été laissé inconscient sur le sol et est décédé quelques jours plus tard des suites du coup causé par l’acteur.. Mais au-delà de cet événement dans la vie de l’acteur mexicain, on vous rappelle quelques-unes de ses séries, films et feuilletons pour lesquels il est devenu célèbre.

+ Été d’amour

Ce feuilleton a marqué le début de la carrière du natif de Mazatlán, Sinaloa. C’était en 2009 lorsque l’acteur a donné vie à Baldomero Perea Olmos dans la série qui a suivi l’histoire d’un groupe d’adolescents de Veracruz, au Mexique.

+ Femmes meurtrières, Une famille chanceuse et La Rose de Guadalupe

L’acteur a eu une certaine participation à un seul chapitre de ces projets, par exemple, dans Tueuses femmes a donné vie à Marcelo pour un épisode de cette série, en 2010. C’était lors de la saison 3, dans le chapitre intitulé Lily, libérée.

Lyle est également apparu dans Une famille chanceuseoù il a donné vie à Pepe López pendant deux chapitres; et en La rose de Guadeloupe Il a joué dans un épisode, jouant Cano, en 2012.

+ petit coin de paradis

Lyle faisait partie de Un petit bout de paradis, avec Maite Perroni et Pedro Fernández. L’acteur de Mazatlán a donné vie à Matías dans un total de 102 épisodes. La telenovela a suivi Adrián « Cachito » Gómez, un footballeur mexicain qui, après être mort alors que ce n’était pas son heure, est revenu sur Terre, mais dans le corps d’un prêtre.

+ Mirreyes contre Godínez

sans doute etC’est l’un des projets les plus connus de Lyle. L’acteur a donné vie à saint dans le film réalisé par Chava Rivas et mettant en vedette Michelle Rodriguez, Claudia Ramiez, Régina Blandon, Christian Vazquez, Diana Bovio, Roberto Aguire Oui Daniel Tovarentre autres.

+ Yankee

C’était la dernière série mettant en vedette Lyle et est disponible sur Netflix. L’histoire suit un homme de l’Arizona, qui fuit la police et passe au Mexique, où il devient impliqué dans le trafic de drogue. La série met également en vedette Ana Laevska, Paméla Almanza Oui Sébastien Ferrat.

