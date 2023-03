Série The Last of Us : Voici comment est née la célèbre scène de la girafe

L’une des scènes les plus touchantes et les plus belles de Le dernier d’entre nous est celui avec la girafe. Sans surprise, il a également fait partie de l’adaptation du jeu de la série HBO. Mais comment les fabricants ont-ils fait en sorte qu’il ressemble à ça? Neil Druckmann explique comment la scène culte est née.

Série The Last of Us : Oui, la girafe était bien réelle

C’est de cela qu’il s’agit : L’un des sûrs scènes les plus célèbres du jeu The Last of Us est celui dans lequel Joel (Pedro Pascal) et Ellie rencontrent des girafes. Ils se déplacent si librement dans le monde post-apocalyptique et s’approchent même des deux personnes.

Cet instant est particulièrement touchant et beau, car bien sûr il est très rare dans le monde de The Last of Us de pouvoir faire l’expérience d’une telle beauté naturelle. Les girafes ne semblent pas affectées par les problèmes des humains et d’Ellie (Bella Ramsey) la voit à un moment où elle ne se sent pas bien.

Voici à quoi ressemble la scène de la girafe dans le jeu The Last of Us. © SIE/Chien Méchant

Tourné avec un vrai animal : Dans l’adaptation cinématographique de HBO, une vraie girafe a été utilisée pour cette scène. Pour rendre cela possible, un Écran bleu installé au zoo de Calgary. Dans ce contexte, la girafe a ensuite été filmée.

Donc, en quelque sorte, le tournage a été emmené vers la girafe et le zoo, et non l’inverse : le La girafe n’a pas eu besoin d’être transportée sur le plateau. Cela aurait aussi dû être le moins nocif pour l’animal.

Mais aussi CGI inclus: Neil Druckmann explique dans le screencast Kinda Funny que même si la vraie girafe a été utilisée, quelques astuces techniques ont aidé. Alors il y a pas tous les effets pratiquesmais aussi quelques outils CGI.

Voici ce qui s’est passé d’autre dans l’épisode 9 : Si vous voulez savoir ce qui s’est passé (et reçu) d’autre dans la finale de la saison 1 de The Last of Us, nous vous apporterons la nôtre Récapitulatif de l’épisode 9 ici.

À quel point l’épisode est-il proche de l’original ? Comme le reste de la série, l’adaptation cinématographique de HBO se rapproche très étroitement des événements du jeu dans l’épisode 9. Cependant, il y a aussi quelques écarts mineurs et des choses qui ont été ajoutées.

Comment aimez-vous la première saison et la scène de la girafe? Vous pensiez que c’était un vrai animal ?