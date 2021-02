Série The Last of Us: Voici à quoi pourrait ressembler Pedro Pascal en tant que Joel

Il y a quelques jours à peine, on a appris que The Mandalorian-Star Pedro Pascal et jeu des trônes-Chéri Lyanna Mormont dans le Série The Last of Us assumera les rôles principaux. Alors que Mormont se glissera dans la peau d’Ellie, 14 ans, Pascal incarne le grincheux Joel.

Les premiers existent entre-temps Fanartmontrant à quoi le casting pourrait ressembler dans leur distribution TLOU. Un premier concept de Joel a été élaboré dans les moindres détails.

Le dernier d’entre nous: Pedro Pascal en série Joel

Comme pour toute adaptation de jeu vidéo, les opinions sont actuellement partagées sur la qualité de la distribution des rôles des personnages de « The Last of Us ». Une discussion similaire est déjà avec le casting de La série Witcher Il a éclaté et l’élection de Henry Cavill comme Geralt of Rivia.

Quelque chose de similaire se passe maintenant sur l’émission HBO Le dernier d’entre nous comme implémentation dans la série populaire Naughty Dog. Pour avoir une meilleure idée de la façon dont la série Joel fait réellement, un fan montre l’une de ses œuvres d’art sur Reddit, que Pedro Pascal est censé montrer dans son nouveau rôle TLOU:

De quoi parle la série HBO pour The Last of Us?

La série TLOU joue sur 20 ans après la post-apocalypse des champignons zombies et devient l’histoire de Joël parler de lui-même dans le monde en ruine après la perte de sa fille biologique en tant que passeur combattu à travers. À un moment donné, le jeune se produit Ellie dans sa vie que est immunisé contre le champignon perfide et pourrait être la clé possible pour guérir tous. À partir de là, ils en commencent un voyager ensemble.

Quels personnages sont impliqués? Druckmann a déjà quelques personnages connus des jeux en un post twitter précédent approuvé:

Ellie

Tess

Marlène

Maria

Riley

L’intrigue est basée sur celle éponyme Série de jeux vidéo de Naughty Dog et est entre autres le directeur créatif de TLOU Neil Druckmann et le créateur de « Tchernobyl » Craig Mazin produit. Il n’y a pas encore de date de sortie, mais une première affiche de fan: