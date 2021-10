Série The Last of Us : les fans gâchent des images sur le plateau de tournage et se plaignent de la barbe de Joel

À l’ère des médias sociaux d’aujourd’hui, il devient de plus en plus difficile pour les cinéastes et les réalisateurs de séries de pouvoir tourner avant que le public ne soit exclu. Déjà dans la série à succès de HBO « Game of Thrones », l’équipage a fait face à de nouveaux défis Pour rendre le travail du film aussi secret que possiblepouvoir tourner sans être dérangé.

En particulier le Risque de spoilers et de fuites par fans trop zélés s’est avéré être l’un des grands défis, dont certains avaient pris des proportions bizarres. Des productions comme Marvel ou Star Wars peuvent raconter une chanson à ce sujet.

Voici la nouvelle série Le dernier d’entre nous après la populaire série de jeux vidéo ne fait pas exception. Tourner au Canada à la place, ce qui attire de nombreux fans et curieux vers l’emplacement du film. Comme on le sait maintenant, les fabricants peuvent être devant vous énorme affluence de spectateurs pas enregistrer.

Mais malheureusement ce n’est pas tout : ça va même si loin que la meute de spectateurs non invités perdu tout respect avoir et Enregistrements perturbés et même ruinés pour avoir. C’est du moins ce que rapportent certains fans qui y étaient eux-mêmes.

ET le fait qu’ils étaient fiers d’eux après… ils étaient comme si pedro avait entendu NOTRE voix !!! il nous a regardé !!! comme les pls ont une certaine conscience de soi – Alicia a vu pedro (@ 7seasofdeaky) 15 octobre 2021

Les rapports ont également interrompu une discussion animée Reddit quant à savoir si les téléspectateurs sont autorisés à être sur le plateau de tournage. Jusqu’à présent, le studio n’a pas vraiment pris de mesures à ce sujet, mais cela devrait changer sous peu. Après tout, un temps de prise de vue précieux est perdu avec une telle action.

Les fans de The Last of Us se plaignent de la barbe de Joel

Pendant ce temps, le premier tir des fans Définir des images est apparu, suscitant une nouvelle discussion : Pourquoi Pedro Pascal a-t-il une barbe ?qui ressemble si peu au personnage Joël des modèles ? Les fans de jeux se plaignent de plus en plus du fait que l’acteur est pas la barbe originale de Joel portant. Les fans des jeux attachent apparemment une grande importance à l’authenticité de l’adaptation cinématographique – qui pourrait également échouer à cause de quelque chose comme une mauvaise barbe.

J’espère que nous pourrons voir le résultat 2022 le Regardez HBO lors de la première de la série The Last of Us.

Nouvelles photos exclusives de Bella Ramsey (Ellie), Pedro Pascal (Joel) et Anna Torv (Tess) sur le tournage de The Last of Us à Calgary, AB. pic.twitter.com/Hzt5NTdVrc – Le dernier d’entre nous sur HBO – Statut (@HBOsTheLastofUs) 18 octobre 2021