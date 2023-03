Série The Last of Us : Bella Ramsey prouve à ses fans qu’elle sait jouer de la guitare !

La célèbre série HBO Le dernier d’entre nous cassé tous les enregistrements et est l’une des productions de séries les plus réussies du diffuseur américain aux côtés de « Game of Thrones ». Pas étonnant qu’après une seule saison, ce soit loin d’être terminé !

Après tout, c’est basé drame apocalyptique au même nom Jeu à succès PlayStation par Naughty Dog. Il y avait aussi ici Le dernier d’entre nous, partie II une suite, qui est maintenant la base de la 2e saison représente – peut-être même un autre 3e saisonMais plus là-dessus plus tard.

Lors de la fabrication du nouveaux épisodes avec Ellie et Joël est déjà en plein essor est en train de faire une vidéo de l’actrice Ellie Bella Ramsey (via YouTube) la ronde – quoi coeurs de fans de nombreux acteurs TLOU Battre plus vite devrait partir : La star du GoT pince la guitare – tout comme son personnage dans les jeux ! Voici comment elle procède :

L’enregistrement a deux ans et fait partie d’une série de vidéos sur YouTube de Bella Ramsey, où elle interprète la chanson Oceans, qui a déjà eu plus d’un million de vues. Alors si vous craigniez que la Britannique ne puisse pas jouer de la guitare comme son alter ego dans les jeux, on vous apprendra une leçon ici ! Même dans la saison 1, elle avait déjà une guitare à la main…

The Last of Us 2 : à quoi on peut s’attendre dans les nouveaux épisodes

Même la première saison avec les neuf épisodes a convaincu la grande base de fans et les téléspectateurs avec un Réplique fidèle du jeu originaldepuis scènes emblématiquesle paramètre jusqu’à la dialoguesle Un par un du modèle de jeu venir. Il n’est pas étonnant que le développeur de jeux TLOU et patron de Naugthy Dog, Neil Druckmann, soit en grande partie responsable du développement de l’adaptation de la série lui-même, y compris les scénarios.

Confirmé avec la vidéo Bella Ramsey une fois de plus qu’ils sont très à l’aise comme Ellie reviendra dans la saison 2 est et s’efface donc enfin avec les nombreux rumeurs sur elle et une éventuelle remplacement hors de. Le jeune Britannique, qui est peut-être encore connu de beaucoup comme le jeune dirigeant courageux de « Game of Thrones », a d’abord été attiré par de nombreux fans et vu d’un œil critique par les connaisseurs des jeuxcar on dit qu’elle ne convient pas au rôle d’Ellie.

Mais la courageuse jeune actrice a montré plus que clairement à ses détracteurs ce qu’elle a et qu’elle est très bien adaptée pour le rôle d’Ellie. Enfin, Neil Druckmann est convaincu de sa performance et l’appelle une coup de chance.

La saison 2 de TLOU annonce un personnage controversé : Abby

Druckman a également confirmé avec un court tweet et un première image de la saison 2que nous sommes sur un Retrouvailles avec Abby peut espérer. La deuxième saison/jeu reprend quelques années plus tard et montre les retombées pour Ellie et Joel après la grande finale de la première saison/jeu.

Après Joël à la fin a sauvé la vie d’Ellieva Abbie en tant que fille du chirurgien tué des Lucioles à la recherche des assassins de son père.

Après un incident déchirant, Ellie se lance dans un autre campagne de vengeance violente aux conséquences destructrices et les conflits moraux. Elle a vite du mal à faire la distinction entre le bien et le mal.

Ceux qui connaissent le modèle de jeu savent très bien à quoi s’attendre. Pour tous les autres, attendez-vous à une autre aventure dangereuse avec nos deux héros dans un monde de mutants et de créatures qui ne seront pas les seuls adversaires. Avec un début de Saison 2 de TLOU est pas avant 2024 compter avec.

De plus, Druckman a promis, peut-être même un de plus 3e saison à tourner, puisque le deuxième jeu TLOU a tellement plus à offrir en termes de contenu que tout ne tient pas dans une seule saison. Nous devrions être ravis !

